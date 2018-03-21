[21/مارس/2018]
صعدة - سبأ:
أعلنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم إصابة طائرة حربية لتحالف العدوان نوع أف15 في أجواء محافظة صعدة.
وأوضح مصدر في قوات الدفاع الجوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدفاعات الجوية تمكنت من أصابت طائرة نوع أف 15 تابعة للعدوان وهي تنفذ غارات إجرامية وعدائية فوق مدينة صعدة ومحيطها.
وأكد المصدر أن قوات الدفاع الجوي نفذت عملية رصد واستهداف الطائرة بأحدث التقنيات الدفاعية المطورة محليا بنجاح تام .
وقال" إن أعمال التصنيع والتطوير المحلي في مجال الدفاع الجوي تجري على قدم وساق لتكون أجواء اليمن محصنة ومحمية بفضل الله والجهود المؤمنة المخلصة لكوادر الجيش واللجان الشعبية".
سبأ