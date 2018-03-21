محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العملية التعليمية في كلية القانون بجامعة إب إب - سبأ:

ناقش رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب اليوم مع لجنة مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي برئاسة الدكتور عبدالكريم الطير سير العملية التعليمية في كلية القانون التي تم افتتاحها هذا العام .



وتطرق اللقاء بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان إلى الجوانب المتعلقة بموائمة الكلية لمعايير مجلس الاعتماد .



واستمعت اللجنة من رئيس الجامعة إلى إيضاح خطوات إنشاء الكلية والصعوبات التي واجهت قيادة الجامعة.



فيما قدم عميد مركز التطوير وضمان الجودة بالجامعة الدكتور نعمان فيروز عرض عن آليات ومتطلبات الإنشاء حتى تدشين العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨م وفقا لمعايير مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة .



إلى ذلك قامت اللجنة و قيادة جامعة إب بزيارة لكلية القانون والمكتبة المركزية ومركز الحاسوب وتقنية المعلومات .



وأكدت اللجنة أهمية بذل المزيد من الجهود واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق رؤية الكلية ورسالتها .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ