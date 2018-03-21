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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 07:39:07م
الدفاعات الجوية تعلن إصابة طائرة أف 15 في أجواء محافظة صعدة
أعلنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم إصابة طائرة حربية لتحالف العدوان نوع أف15 في أجواء محافظة صعدة.
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فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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  اقتصاد
الذهب يصعد إثر تراجع الدولار
[21/مارس/2018]
لندن ـ سبأ:
 صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار في ظل ترقب المستثمرين لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية والذي قد يحد من الطلب على المعدن مستقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1315.84 دولار للأوقية. وكانت الأسعار تراجعت لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عندما سجلت 1306.91 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم أبريل 0.27 بالمائة إلى 1315.40 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.2 بالمائة إلى 90.195 بعدما قفز إلى 90.445 امس الثلاثاء وهو

أعلى مستوى منذ أول مارس .

سبأ
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