اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الذهب يصعد إثر تراجع الدولار لندن ـ سبأ:

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار في ظل ترقب المستثمرين لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية والذي قد يحد من الطلب على المعدن مستقبل.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1315.84 دولار للأوقية. وكانت الأسعار تراجعت لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عندما سجلت 1306.91 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.



وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم أبريل 0.27 بالمائة إلى 1315.40 دولار للأوقية.



وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.2 بالمائة إلى 90.195 بعدما قفز إلى 90.445 امس الثلاثاء وهو



أعلى مستوى منذ أول مارس .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ