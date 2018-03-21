[21/مارس/2018]
ريمة - سبأ:
نظم موظفو فرع مؤسسة الاتصالات بمحافظة ريمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بإجراءات استحداث بوابة اتصالات دولية في محافظة عدن.
وطالب المشاركون بالوقفة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية إزاء ما تتعرض له القطاعات الخدمية وفي مقدمتها الاتصالات من استهداف .
وأكد المشاركون أهمية عدم المساس بقطاع الاتصالات الذي يقدم خدماته لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظات .
وخلال الوقفة أشار مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بالمحافظة ياسر حسن ثامر أن فصل شبكة الاتصالات الدولية بين صنعاء وعدن يعد إجراء تعسفي ومحاولات يائسة لفصل المحافظات.
سبأ