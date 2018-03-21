محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الافراج عن سجين من أبناء سقطرى من السجن المركزي بصنعاء صنعاء - سبأ:

أفرجت النيابة العامة اليوم عن سجين من أبناء محافظة سقطرى، قضى أربع سنوات في السجن المركزي بأمانة العاصمة.



وجاء الافراج عن فهد سالم صالح، بعد استكمال الإجراءات القانونية وإعفائه عن المدة المتبقية والمقررة بثلاث سنوات بتوجيهات من رئيس المجلس السياسي والنائب والعام.



وعبر محافظ سقطرى هاشم السقطري عن امتنانه وشكره لرئيس المجلس السياسي الأعلى والنائب العام على توجيهاتهما وإسهامهما بالإفراج عن فهد سالم صالح.



وأكد أن الإفراج عن المذكور رسالة باهتمام القيادة السياسية بأبناء سقطرى ووقوفها إلى جانبهم إزاء ما تتعرض له من استنزاف جائر لثرواتها من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات .



فيما ثمن الشيخ فيصل سعيد أحمد من أبناء سقطرى الجهود التي بذلها محافظ سقطرى ودوره في عملية الافراج .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ