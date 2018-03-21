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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 07:39:07م
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جامعة إب تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية
[21/مارس/2018]
إب - سبأ:
 نظمت جامعة إب اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الإجتماعية نظمها قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية الآداب.

وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة قاسم المساوى أكد وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم أن هذه الإحتفالية تمثل مصدر نهوض لإرادة الشباب في خدمة المجتمع خاصة في ظل شحة الإمكانيات..مشيداً بدور جامعة إب في عملية بناء جيل المستقبل .

وقدمت في الفعالية التي تخللها افتتاح المعرض الخاص بقسم علم الاجتماع عدد من الفقرات والكلمات المعبرة عن أهمية الخدمة الاجتماعية في أوساط المجتمع المحلي.

حضر الاحتفال نائب عميد كلية الآداب للدراسات العليا الدكتور علي بركات ورئيس قسم علم الاجتماع الدكتور جلال المذحجي .

سبأ
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