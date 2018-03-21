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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 07:18:40م
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مناقشة مستوى الاداء بوزارة التعليم العالي
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 ناقش اجتماع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الوزير حسين حازب مستويات الأداء وآلية تطويره .

واستمع الاجتماع الذي ضم قيادات وموظفي الوزارة إلى التحديات التي يواجهها الموظفين والبدائل المقترحة لتجاوزها بما يكفل تحسين مستوى الاداء في مختلف القطاعات والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارة.

وكلف الاجتماع لجنة مختصة للإطلاع في قضايا ومشاكل المتعاونين ومعرفة اجمالي المتعاونين الملتزمين بالدوام الرسمي ونسبة الانجاز ووضع المقترحات ورفعها إلى قيادة الوزارة للنظر ومعالجة اوضاعهم المادية والمعنوية .

وتطرق الاجتماع إلى اهمية التفاعل مع حملة التحشيد التي دعا لها المجلس السياسي الأعلى للمشاركة في فعالية مرور ثلاثة سنوات من الصمود في مواجهة العدوان .. مؤكداً الحرص على الاستماع إلى قضايا وهموم الموظفين ومعالجتها وفق الامكانيات المتاحة والممكنة .

وفي الاجتماع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التحديات كبيرة ويتطلب من الجميع مراجعة وتقييم الأعمال لتلافي جوانب القصور وتطوير مستوى الأداء في الوزارة والمؤسسات التابعة لها .

ولفت إلى أن المسئولية الوطنية تفرض على الجميع توحيد الجهود لمواجهة العدوان و التصدي لمخططاته من خلال الوعي والإدراك والتعلم والاستمرار في العملية الإدارية والتعليمية مهما كانت الصعوبات.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى إطلاع الموظفين على مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية وحجم المؤامرات والمخططات التي يحاول العدوان فرضها على الشعب اليمني من خلال خلق الازمات الاقتصادية والمحاولة لشق الصف بين جميع المكونات السياسية التي تواجه العدوان .

ودعا حازب الجميع إلى تعزيز الجبهة الداخلية والصمود في مواجهة العدوان الغاشم الذي يمعن في استهداف مقدرات وخيرات اليمن ارضا وانسانا وحضارة.

سبأ
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