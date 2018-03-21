محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام المسابقات العلمية الثقافية لمدارس الثانوية بمديرية كسمة بريمة ريمة - سبأ:

اختتمت اليوم بمدارس مديرية كسمة بمحافظة ريمة فعاليات المسابقات العلمية الثقافية لمدارس الثانوية التي نظمها مكتب التربية والتعليم بمشاركة 16 مدرسة علي مستوي المديرية .



وفي الاختتام اكد امين محلي كسمة صادق ابو الفضل اهمية هذه الانشطة التي تحفز الطلاب والطالبات على المطالعة وحب القراءة ما يعزز من انشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة وتحسين مخرجات التعليم في مختلف مدارس المديرية .



وأشاد بجهود بمكتب التربية بالمديرية لتفعيل هذه الانشطة في سبيل تحقيق الاهداف المرسومة لتحسين جودة التعليم.



وأشار مدير التربية بالمديرية عبدالله الضبارة ان المسابقة جاءت ضمن خطة الأنشطة المدرسية للعام الدراسي الحالي . موضحاً أن المسابقات العلمية بين مدارس الثانوية بكسمة تضمنت الجوانب العلمية والرياضية والفنية والدينية والثقافية .



ولفت إلى أن الهدف من المسابقات تعزيز القدرات العلمية والمعرفية لطلاب وطالبات الثانوية ورفدهم بالخبرات والمهارات المختلفة .. مشيداً بجهود قسم الأنشطة المدرسية في تنظيم تلك المسابقات القيمة .



وفي الختام تم تكريم مدرسة الانور لحصولها على المركز الأول ومدرسه 26 سبتمبر بالمركز الثاني ومدرسة فتح الرحمن بالمركز الثالث .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ