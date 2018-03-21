محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة بنيان التنموية تكرم 200 متطوعا في برنامج إطعام صنعاء - سبأ:

كرمت وحدة العمل الطوعي بمؤسسة بنيان التنموية اليوم 200متطوعا من متطوعي برنامج إطعام العاملين في أفران مديريات التحرير، صنعاء القديمة، أزال بأمانة العاصمة .



وفي حفل التكريم أكد مدير إدارة الإغاثة بمؤسسة بنيان عبدالكريم الصلول، على أهمية العمل الطوعي وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن وما يتعرض له من عدوان وحصار غاشم.



وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن حملة دعم العمل الطوعي "عطاء وبناء" 2018م التي تنفذها مؤسسة بنيان التنموية..لافتا إلى أهمية العمل الطوعي في تقوية التكافل الاجتماعي وتعزيز أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع .



ونوه بالدور الذي يقوم به المتطوعين في برنامج إطعام حيث أسسو نموذج في العمل الإنساني من خلال إيصال المساعدات إلى منازل المحتاجين.



فيما أكد ضابط مشروع إطعام عبد الكافي الشامي، على أهمية العمل الطوعي في خدمة المجتمع.. لافتا إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود المتطوعين في خدمة المجتمع.



ونوه بأن برنامج إطعام يستهدف توفير احتياجات 25 ألف أسرة من الرغيف في أمانة العاصمة وبعض مديريات محافظة صنعاء، وذلك من خلال توزيع 250 ألف رغيف يومياً يتم إنتاجها من 15 فرن مركزي إضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي لنفس الأسر في الأعياد



ولفت إلى أن المشاركين في هذا البرنامج 700 متطوعا.. مشيرا إلى أن فرن مديرية أزال يستهدف توفير الخبز لألف و200 أسرة محتاجة بالمديرية فيما يستهدف فرن مديرية التحرير 900 أسرة ويستهدف فرن مديرية صنعاء القديمة 900 أسرة محتاجة بالمديرية .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ