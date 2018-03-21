ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 07:18:40م
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد هانس بيتر سبمتاباي الذي يزور اليمن حاليا.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
مناقشة سير العملية التعليمية في كلية القانون بجامعة إب
الذهب يصعد إثر تراجع الدولار
موظفو الاتصالات بريمة ينددون بإجراءات استحداث بوابة اتصالات بعدن
الافراج عن سجين من أبناء سقطرى من السجن المركزي بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة بنيان التنموية تكرم 200 متطوعا في برنامج إطعام
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 كرمت وحدة العمل الطوعي بمؤسسة بنيان التنموية اليوم 200متطوعا من متطوعي برنامج إطعام العاملين في أفران مديريات التحرير، صنعاء القديمة، أزال بأمانة العاصمة .

وفي حفل التكريم أكد مدير إدارة الإغاثة بمؤسسة بنيان عبدالكريم الصلول، على أهمية العمل الطوعي وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن وما يتعرض له من عدوان وحصار غاشم.

وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن حملة دعم العمل الطوعي "عطاء وبناء" 2018م التي تنفذها مؤسسة بنيان التنموية..لافتا إلى أهمية العمل الطوعي في تقوية التكافل الاجتماعي وتعزيز أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع .

ونوه بالدور الذي يقوم به المتطوعين في برنامج إطعام حيث أسسو نموذج في العمل الإنساني من خلال إيصال المساعدات إلى منازل المحتاجين.

فيما أكد ضابط مشروع إطعام عبد الكافي الشامي، على أهمية العمل الطوعي في خدمة المجتمع.. لافتا إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود المتطوعين في خدمة المجتمع.

ونوه بأن برنامج إطعام يستهدف توفير احتياجات 25 ألف أسرة من الرغيف في أمانة العاصمة وبعض مديريات محافظة صنعاء، وذلك من خلال توزيع 250 ألف رغيف يومياً يتم إنتاجها من 15 فرن مركزي إضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي لنفس الأسر في الأعياد

ولفت إلى أن المشاركين في هذا البرنامج 700 متطوعا.. مشيرا إلى أن فرن مديرية أزال يستهدف توفير الخبز لألف و200 أسرة محتاجة بالمديرية فيما يستهدف فرن مديرية التحرير 900 أسرة ويستهدف فرن مديرية صنعاء القديمة 900 أسرة محتاجة بالمديرية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة سير العملية التعليمية في كلية القانون بجامعة إب
موظفو الاتصالات بريمة ينددون بإجراءات استحداث بوابة اتصالات بعدن
الافراج عن سجين من أبناء سقطرى من السجن المركزي بصنعاء
جامعة إب تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية
مناقشة مستوى الاداء بوزارة التعليم العالي
إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد العلامة المحطوري وشهداء بدر والحشحوش
اختتام المسابقات العلمية الثقافية لمدارس الثانوية بمديرية كسمة بريمة
ممثل منظمة الصحة العالمية يطلع على مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى الجمهوري بحجة
مناقشة إعادة تأهيل مقلب المخلفات بذمار
تنفيذي عمران يثمن زيارة الرئيس الصماد لمحافظة عمران
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بنهم
[21/مارس/2018]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by