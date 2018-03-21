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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 07:18:40م
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ممثل منظمة الصحة العالمية يطلع على مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى الجمهوري بحجة
[21/مارس/2018]
حجة - سبأ:
 اطلع ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور نيفيوزا جاريا والفريق المرافق له اليوم على الخدمات الطبية بهيئة المستشفى الجمهوري بحجة.

وتفقد الدكتور جاريا خلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف والوكيل شئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ومدير مكتب الصحة الدكتور أيمن مذكور، مستوى الرعاية الصحية لمرضى الإسهالات المائية بمركز العزل وسوء التغذية ومرضى العظام والباطنية.

وإستمع ممثل منظمة الصحة العالمية من رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي إلى شرح عن أبرز الإستحداثات والتجهيزات الطبية الحديثة التي أدخلتها الهيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية وإستيعاب الاعداد المتنامية من الحالات المرضية التي يستقبلها المستشفى .

وتطرق الدكتور الصوملي إلى إحتياجات المستشفى الذي يشهد ازدحام في مختلف أقسامه الطبية بإعتباره المرفق الصحي الوحيد بمدينة حجة الذي يقدم خدمات لأبناء المدينة ومديريات المحافظة .. مثمنا إسهامات منظمة الصحة العالمية لهيئة المستشفى خلال الفترة الماضية والذي انعكس ايجابا على مستوى الخدمات الطبية.

وقد أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية أن زيارته لهيئة المستشفى الجمهوري بحجة تهدف للإطلاع على مدى تحسن الخدمات الطبية بالهيئة خاصة في الأقسام التي تم دعمها من قبل المنظمة خلال العام الماضي، وكذا تحديد الإحتياجات القائمة التي سيتم التدخل فيها مستقبلا.

ولفت إلى أن المنظمة ستركز خلال العام الجاري ضمن خطتها على تقديم المزيد من الدعم للمستشفيات في مديريات المحافظة وتوفير أهم الإحتياجات لهيئة المستشفى الجمهوري .

سبأ
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