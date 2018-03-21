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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 07:18:40م
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مناقشة إعادة تأهيل مقلب المخلفات بذمار
[21/مارس/2018]
ذمار - سبأ:
 ناقش اجتماع اليوم بذمار برئاسة وكيلي المحافظة محسن هارون ومحمود الجبين، دارسة خاصة بإعادة تدوير المخلفات في مقلب مدينة ذمار.

واستمع الوكيلان هارون والجبين من مدير صندوق النظافة والتحسين محمد شرف عباد والمهندسة ياسمين الحكيم التي أعدت الدراسة إلى شرح عن آليات إعادة تأهيل مقلب المخلفات وإمكانية تنفيذ المشروع على عدة مراحل في حال توفر الامكانيات والتمويل اللازم.

وأشار الوكيلان هارون والحبين إلى أهمية استيعاب الملاحظات على الدراسة والبحث عن تمويل من المنظمات والجهات المانحة .. وأكدا أهمية عمل معالجات أولية للحد من تكدس المخلفات التي تهدد بإنتشار الأمراض.

وأشادا بجهود الصندوق في متابعة أعمال النظافة والتحسين والحد من المخاطر البيئية الناتجة عن تكدس المخلفات.

فيما أشار مدير مكتب الاشغال العامة المهندس هيصمي الهيصمي الى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لإعادة تأهيل المقلب .. مستعرضا عدد من المقترحات لمعالجة مشكلة تكدس المخلفات وتراكمها.

حضر الاجتماع مدير مكتب النقل حيدر سودان ومدير الوحدة الهندسية المهندس عبدالقادر الديلمي .

سبأ
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