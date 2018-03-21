ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 07:18:40م
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد هانس بيتر سبمتاباي الذي يزور اليمن حاليا.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
مناقشة سير العملية التعليمية في كلية القانون بجامعة إب
الذهب يصعد إثر تراجع الدولار
موظفو الاتصالات بريمة ينددون بإجراءات استحداث بوابة اتصالات بعدن
الافراج عن سجين من أبناء سقطرى من السجن المركزي بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تنفيذي عمران يثمن زيارة الرئيس الصماد لمحافظة عمران
[21/مارس/2018]
عمران - سبأ:
 ثمن المكتب التنفيذي بمحافظة عمران زيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى للمحافظة وتفقد أحوال المواطنين واعتماد عدد من المشاريع الخدمية.

وناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الترتيبات للمشاركة في فعالية الذكرى الثالثة من الصمود في وجه العدوان، وكذا نشاط عدد من المكاتب الخدمية.

وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل المحافظة عبد الرحمن الغولي ومدير الأمن العميد محمد المتوكل ومدير الأمن السياسي الدكتور محمد الشتوي .. أكد المحافظ جعمان أهمية المشاركة الواسعة لأبناء المحافظة في فعالية الـ 26 من مارس بميدان السبعين.

وشدد على ضرورة الحضور المشرف في هذه الفعالية كتأكيد على وحدة الصف وقوة الجبهة الداخلية وتماسكها في مواجهة العدوان .

ولفت محافظ عمران إلى أن الشعب اليمني سيظل الصخرة التي تتحطم عليه كل مؤامرة الغزاة والمرتزقة.. مشيرا إلى أهمية تجهيز قافلة كبرى في هذه الذكرى الثالثة للصمود.

واستعرض الاجتماع تقرير عن نشاط فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والصعوبات التي تواجهها والتجاوزات على المخططات العمرانية وإشكاليات تحصيل عائدات الإيجارات من ممتلكات الدولة.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بين هيئة الأراضي والأشغال لإيقاف المخالفات العمرانية التي تشوه المظهر العام لعاصمة المحافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة سير العملية التعليمية في كلية القانون بجامعة إب
موظفو الاتصالات بريمة ينددون بإجراءات استحداث بوابة اتصالات بعدن
الافراج عن سجين من أبناء سقطرى من السجن المركزي بصنعاء
جامعة إب تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية
مناقشة مستوى الاداء بوزارة التعليم العالي
إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد العلامة المحطوري وشهداء بدر والحشحوش
اختتام المسابقات العلمية الثقافية لمدارس الثانوية بمديرية كسمة بريمة
مؤسسة بنيان التنموية تكرم 200 متطوعا في برنامج إطعام
ممثل منظمة الصحة العالمية يطلع على مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى الجمهوري بحجة
مناقشة إعادة تأهيل مقلب المخلفات بذمار
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بنهم
[21/مارس/2018]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by