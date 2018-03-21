محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي عمران يثمن زيارة الرئيس الصماد لمحافظة عمران عمران - سبأ:

ثمن المكتب التنفيذي بمحافظة عمران زيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى للمحافظة وتفقد أحوال المواطنين واعتماد عدد من المشاريع الخدمية.



وناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الترتيبات للمشاركة في فعالية الذكرى الثالثة من الصمود في وجه العدوان، وكذا نشاط عدد من المكاتب الخدمية.



وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل المحافظة عبد الرحمن الغولي ومدير الأمن العميد محمد المتوكل ومدير الأمن السياسي الدكتور محمد الشتوي .. أكد المحافظ جعمان أهمية المشاركة الواسعة لأبناء المحافظة في فعالية الـ 26 من مارس بميدان السبعين.



وشدد على ضرورة الحضور المشرف في هذه الفعالية كتأكيد على وحدة الصف وقوة الجبهة الداخلية وتماسكها في مواجهة العدوان .



ولفت محافظ عمران إلى أن الشعب اليمني سيظل الصخرة التي تتحطم عليه كل مؤامرة الغزاة والمرتزقة.. مشيرا إلى أهمية تجهيز قافلة كبرى في هذه الذكرى الثالثة للصمود.



واستعرض الاجتماع تقرير عن نشاط فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والصعوبات التي تواجهها والتجاوزات على المخططات العمرانية وإشكاليات تحصيل عائدات الإيجارات من ممتلكات الدولة.



وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بين هيئة الأراضي والأشغال لإيقاف المخالفات العمرانية التي تشوه المظهر العام لعاصمة المحافظة.

سبأ [21/مارس/2018]سبأ