محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة وقافلة دعم للجيش واللجان الشعبية من قبائل الطويلة بالمحويت المحويت - سبأ:

سيرت قبائل بيت شذان بعزلة بني الخياط بمديرية الطويلة محافظة المحويت اليوم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات دفاعا عن الوطن.



وخلال تسيير القافلة التي تضمنت مواد غذائية ومواشي نظمت قبائل بيت شذان وقفة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان بحضور مشائخ ووجهاء وأعيان المديرية.



وفي الوقفة أكد المشاركون إستمرار الصمود في وجه تحالف العدوان حتى تحقيق النصر.. لافتين إلی استعدادهم تقديم المزيد في سبيل عزة وكرامة الوطن .



ونددت الوقفة باستمرار جرائم العدوان وتدمير مقدرات الشعب اليمني بغطاء سياسي دولي.



وطالبت الامم المتحدة الی تحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار علی الشعب اليمني .



كما دعت الوقفة إلی المشاركة الفاعلة لإحياء الذكری الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان للتنديد بالموقف الدولي الظالم إزاء ما يجري من جرائم ومجازر بشعة بحق المواطنين الأبريا.

سبأ [21/مارس/2018]سبأ