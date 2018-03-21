محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دور المكاتب التنفيذية بصنعاء في فعالية ذكرى الصمود صنعاء - سبأ:

ناقشت اللجنة الفرعية لإحياء الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان بصنعاء برئاسة وكيل اول المحافظة حميد عاصم دور المكاتب التنفيذية في إنجاح الفعالية .



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة جبران غوبر ومحمد الحباري وعبدالقادر الشاوش دور مكاتب الصحة والتربية والاوقاف والامن والمرور والغرفة التجارية والخدمة المدنية واتحاد نساء اليمن بالإضافة إلى مكتب الإعلام في عمليات التوعية بأهمية المشاركة الجماهيرية الواسعة في فعالية ذكرى الصمود .



ولفت الاجتماع إلى دور المكاتب المعنية في الحفاظ على الأمن وتحديد خطوط السير للمشاركين والتنسيق مع القطاع النسائي في الفعالية المقرر اقامتها يوم 26 مارس الجاري بميدان السبعين في العاصمة صنعاء.



وشدد الاجتماع على ضرورة قيام كل مكتب تنفيذي بالدور والمهام المناطة به بما يكفل إنجاح الفعاليات وتحقيق الاهداف المنشود من إقامتها.



حضر الاجتماع مدراء المكاتب التنفيذية ذات العلاقة.

سبأ [21/مارس/2018]سبأ