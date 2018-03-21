محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم أوائل الطالبات بمدرسة خولة بنت الأزور بمديرية المشنة بإب إب - سبأ:

نظمت مدارسة خولة بنت الأزور الأساسية الثانوية للبنات بمديرية المشنة بإب اليوم حفل تكريم للطالبة الحاصلة على الترتيب الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة القسم العلمي للعام الماضي وأوائل الطالبات خلال الفصل الدراسي الأول .



وفي الحفل هنأ محافظ إب عبدالواحد صلاح الطالبة إيناس عبدالجليل أحمد ناجي الحاصلة على الترتيب الرابع علي مستوى الجمهورية والطالبات الاوائل والمبرزات.



ونوه بالمراتب المتقدمة التى حصدتها محافظة إب في اختبارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الماضي ، حاثا الطالبات على المزيد من المثابرة والاجتهاد خلال الفصل الثاني .



وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة عبدالحميد الشاهري ومدير مكتب التربية محمد الغزالي ،أشار وكيل المحافظة لشئون التعليم صادق حمزة و مديرة المدرسة آسيا قاسم إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرا للجهود التي بذلتها المتفوقات في ظل الأوضاع جراء إستمرار العدوان.



وأكدا ضرورة الاهتمام بالمتفوقين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود للتحصيل العلمي .



في ختام الحفل الذي تخلله فقرات فنية وإنشادية حول العلم وأهميته تم تكريم الطالبة إيناس ناجي و الطالبات الأوائل من المرحلتين الأساسية والثانوية بالشهادات التقديرية.



حضر التكريم نائب مدير مكتب التربية محمد المتوكل وعدد من رؤساء الشعب والإدارات بمكتب التربية ومدير المركز التعليمي بمديرية المشنة هشام الصليحي.

سبأ [21/مارس/2018]سبأ