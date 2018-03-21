عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس سريلانكا يقوم بزيارة رسمية لباكستان كولومبو - سبأ:

قالت الخارجية السريلانكية إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا سيقوم بزيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام لباكستان بدعوة من نظيره الباكستاني ممنون حسين.



وذكرت الخارجية السريلانكية في بيان لها اليوم الاربعاء ان سيريسينا سيزور باكستان لحضور العيد الوطني الباكستاني كما سيجري مباحثات مع الرئيس حسين ورئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي ومسؤولين آخرين.



كما سيحضر توقيع مذكرة تفاهم حول تنمية الشباب بين سريلانكا وباكستان بين معهد بندرانايكه الدولي للتدريب الدبلوماسي في سريلانكا وأكاديمية الخدمات الخارجية في باكستان وبين معهد دراسات الأمن القومي في سريلانكا ومعهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام أباد وبين معهد إدارة التنمية في سريلانكا والكلية الوطنية للسياسات العامة في باكستان...بجسب البيان.

سبأ [21/مارس/2018]سبأ