محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة تشجير عدد من الشوارع بمركز محافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

دشن محافظ صنعاء حنين محمد قطينة ومعه وكيل قطاع الخدمات فارس الكهالي اليوم حملة تشجير عدد من الشوارع بمركز المحافظة.



وفي التدشين اشاد المحافظ بجهود صندوق النظافة والتحسين في تزيين الشوارع والجزر بأشجار الزينة والحرص على النظافة وابراز المنظر الحضاري للمدينة.



وشدد على سرعة إعداد الدراسات الخاصة بتشجير شارعي السوري ومسجد قباء واختيار الشتلات المقاومة للعطش والبرد.



فيما اشار المدير التنفيذي للصندوق بالمحافظة ونائبه للشئون الفنية ان حملة التشجير تهدف إلى غرس الف و 121 شتلة في شوارع الشباب وال 30 تقاطع شارع تعز و ال 30 ارتل.



واكدا ان المرحلة الثانية تستهدف تشجير شارعي مسجد قباء والسوري.. مثمنين دور قيادة المحافظة في تسهيل كافة مهام الصندوق.



حضر التدشين مدراء عام مكاتب الاشغال الدكتور ناجي الاعوج ورئيس وحدة الشق المهندس علي سيلان ونائبي مدير عام الصندوق إبراهيم معياد ويحيي شرف الدين.



في غضون ذلك افتتح محافظ صنعاء شارع الثلاثين بمركز المحافظة الممتد من شارع ال 50 إلى ارتل.



واكد المحافظ قطينة ومعه الوكيل الكهالي والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين على ضرورة التركيز على عملية النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية.



كما تفقد محافظ صنعاء ومعه الوكيل الكهالي ومدير مكتب الاشغال الدكتور ناجي الاعوج عملية رفع المخلفات والاتربة بعدد من شوارع مركز المحافظة.

سبأ [21/مارس/2018]سبأ