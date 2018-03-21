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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 06:16:26م
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بدء المرحلة الثانية من برنامج مهارات معلمي الطلاب النازحين بصنعاء
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 بدأت بمديريات سنحان وهمدان وبني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم المرحلة الثانية من برنامج المهارات الأساسية للتعلم الفعال لمعلمي الطلاب النازحين.

تهدف المرحلة الثانية من البرنامج الذي ينظمه على مدى 12 يوم شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية بالمحافظة بتمويل من اليونيسيف تطوير قدرات 417 معلما ومعلمة يمثلون 14 مدرسة بالمديريات الثلاث في الحصة الدراسية وإكساب الفئات المستهدفة المهارات الأساسية في التعلم الفعال.

وفي الافتتاح أكد رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية بالمحافظة احمد صلاح ومدير التدريب عبدالرحمن الطيري الحرص على تنظيم هذه البرامج لتأهيل الكادر التربوي.

وأشارا إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف 195 معلما من سنحان و148 من مديرية همدان 74 من بني حشيش.

فيما أشاد مدراء مكاتب التربية بسنحان فهد مرشد وبني حشيش محمد خميس وهمدان راجح سعيد بجهود مكتب التربية بالمحافظة في تأهيل الكادر التعليمي.. وحثوا المشاركين على الاستفادة من البرنامج لتطوير قدراتهم بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

بدوره أشار منسق اليونسيف بمكتب التربية علي الجهمي إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج ينفذها 50 مدربا تم تدريبهم في المرحلة الأولى.

سبأ
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