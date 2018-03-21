عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جنرال أمريكي: ليست لدينا قدرات لمواجهة الأسلحة الروسية والصينية واشنطن - سبأ:



أعلن رئيس القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتين أن الولايات المتحدة ليست لديها دفاعات حقيقية ضد أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تتم متابعتها بقوة من قبل روسيا والصين.



ونقل موقع بزنس إنسايدر الأمريكي عن هايتين قوله في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي “إننا لا نملك أي حماية من شأنها أن تحول دون استخدام مثل هذه الأسلحة ضدنا وان الدفاع الأمريكي الوحيد ضد مثل هذه الأسلحة هو التهديد بالرد النووي”.



وأضاف هايتين “إن كلا من روسيا والصين تتابعان بقوة تطوير أسلحة وقدرات تفوق سرعة الصوت ولقد شاهدناهم يختبرون تلك القدرات”.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية الشهر الجاري أن الجيش الروسي بدأ يتسلح منذ العام الماضي بأحدث أنواع أسلحة الليزر ...مشددا على أن روسيا لا تهدد أحدا بأسلحتها وإنما تقتنيها لتحمي بها مصالحها وستواصل تطوير قدراتها الدفاعية التي ستشكل ضمانا للسلام في العالم.

سبأ [21/مارس/2018]سبأ