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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 06:16:26م
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  محلي
مناقشة احتياجات المؤسسة المحلية للمياه بصعدة
[21/مارس/2018]
صعدة - سبأ:
 ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم ضم المحافظ محمد جابر عوض ووكيل أول وزارة المياه عبد الغني المداني ونائب مدير مشروع ال"جي أي زد" الألماني عمار العدلة، احتياجات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بصعدة.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة معمر الذاري وصالح عقاب وعبيد أحسن عبيد أكد المحافظ عوض حاجة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إلى الدعم والمساندة وتوفير الكثير من مستلزمات التشغيل نظرا لتدمير مختلف مرافقها ومعداتها وشبكة وخزانات المياه من قبل طيران العدوان.

وأشار إلى أن المؤسسة قطعت شوط في التغلب على بعض المعوقات منها إصلاح جزء مما دمر وتركيب منظومة طاقة شمسية ساهمت في توفير 40 بالمائة من ما تحتاج إليه المؤسسة من المحروقات ..مثمنا جهود المنظمات الإنسانية وما تقدمه في مجال المياه .

من جانبه أكد المداني حرص وزارة المياه على تأهيل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بصعدة خاصة جراء ما تعرضت له من استهداف مباشر وغير مباشر جراء العدوان السعودي الأمريكي.

فيما أكد العدلة أن مشروع جي أي زد سيعمل على تأهيل مبنى المؤسسة وصيانة ناقلتي الشفط بالإضافة إلى تركيب منظومة المعلومات الخاصة بالمؤسسة .

سبأ
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