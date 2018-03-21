[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
نظمت وزارة النقل اليوم بصنعاء الندوة الثقافية التوعوية الأسبوعية الأولى حول مخاطر العدوان الظاهرة وتلك الخفية.
وفي الندوة أوضح وزير النقل زكريا الشامي أن الندوة تهدف إلى فضح جرائم العدوان وكشف مخاطره على الشعب اليمني بصورة عامة وقطاع النقل بشكل خاص.
وأكد أن استمرار العدوان والحصار البري والبحريو الجوي على مدى ثلاث سنوات زاد أبناء اليمن قوة وصمودا وشموخا .
وتم خلال الندوة التي شارك فيها رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي ووكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد الشريف ووكيلا الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي وقطاع الشئون البحرية والموانئ خالد النمر، عرض توعوي لموظفي الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها حول مخاطر العدوان على اليمن.
سبأ