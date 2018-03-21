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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 06:16:26م
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محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
[21/مارس/2018]
حجة - سبأ:
اشاد محافظ حجة هلال عبده الصوفي بإسهامات منظمة الصحة العالمية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.

ونوه المحافظ خلال لقائه اليوم ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور نيفيو زا جاريا بما قدمته المنظمة من دعم فني لهذا القطاع الحيوي الهام خلال الفترات الماضية الذي يعاني من تدني الخدمات جراء إنعدام الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة استمرار العدوان والحصار .

ولفت المحافظ الصوفي إلى أن المحافظة من اكثر المحافظات تضررا من العدوان والحصار الذي دمر العشرات من المنشآت الطبية وتسبب في ظهور وانتشار العديد من الأوبئة والأمراض المعدية التي فتكت بأرواح المئات .

وأكد أن الوضع الصحي في المحافظة يتطلب تضافر الجهود الدولية للضغط على تحالف العدوان بوقف عملياته وحصاره وتمكين المساعدات من الأدوية والغذاء بالدخول إلى اليمن .

وأعرب محافظ حجة عن أمله في أن تسهم منظمة الصحة العالمية بشكل اكثر في توفير الكثير من الإحتياجات الصحية والطبية لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية وتوسيع أنشطتها الإنسانية لتشمل العديد من مديريات المحافظة .

من جانبه استعرض مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أيمن مذكور مؤشرات الأوضاع الصحية في المحافظة خاصة فيما يتعلق بحالات سوء التغذية والإصابة بوبائي الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك والجهود التي بذلت في سبيل احتواء العديد منها بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المانحة وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية .

ولفت إلى أن هناك العديد من المراكز والمرافق الصحية التي تحتاج إلى الكثير من الاحتياجات الطبية والصحية التي تمكنها من الارتقاء بمستوى خدماتها وتلبي احتياجات أبناء المديريات من كافة الخدمات الطبية .

بدوره أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن حرصهم على استمرار دعم القطاع الصحي في المحافظة .. مشيرا إلى أن المنظمة وضعت في الاعتبار تنفيذ عدد من الخطوات التي تسهم في تخفيف الأعباء التي تواجهها هيئة المستشفى الجمهوري من خلال تقديم الدعم للعديد من المراكز و المرافق الصحية في المديريات وبما يأهلها لتكون قادرة على تقديم الرعاية الطبية الملبية لاحتياجات المجتمعات المحلية .


وثمن الدكتور زاجاريا تعاون قيادة المحافظة وحرصها على تسهيل كافة الإجراءات أمام انشطة ومشاريع المنظمة الأمر الذي سيعزز من مجالات التعاون بين الجانبين .

حضر اللقاء وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف ، و رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد الصوملي ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث علان فضائل،و منسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظة الدكتور خالد الناظري .

سبأ
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