محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال صنعاء - سبأ:

اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم على سير العملية التعليمية ومستوى الأداء الأكاديمي بجامعة آزال للتنمية البشرية بصنعاء.



وأطلع وزير التعليم العالي ومعه وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي وعدد من قيادات الوزارة على التجهيزات والمعامل بكليات العلوم الطبية والهندسة وتقنية المعلومات وكلية العلوم الإدارية والإنسانية، إضافة إلى كلية التربية الخاصة التي تقدم خدمات علوم الحاسوب والتربية والإرشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة.



كما أطلع الوزير حازب على مدى تطبيق الجامعة لمعايير الاعتماد الأكاديمي ومستوى الجودة في البرامج العلمية والمعامل الحديثة ومنها معامل الحاسوب والمختبرات ومعمل العلاج الفيزيائي الطبيعي كأول جامعة يمنية تقدم هذا التخصص ومعامل الصم والبكم، والتخدير إضافة إلى معامل القبالة والتمريض والأشعة وعلم وظائف الأحياء والتشريح، ومدى ارتباطهم بالجوانب التطبيقية ، واقسام العلوم الإدارية والتسويق .



واستمع وزير التعليم العالي ووكيل وقيادات الوزارة إلى شرح من القائم بأعمال رئيس جامعة آزال الدكتور حسين البهجي، حول الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة في التخصصات العلمية وفق المعايير المعتمدة من الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي.



وأشار إلى أن الجامعة لديها كادر إداري وأكاديمي ومعامل حديثة وتخصصات تلبي احتياجات السوق في برامج البكالوريوس، إضافة إلى افتتاح برنامج الماجستير في تخصصات إدارة الأعمال وتقنية المعلومات بعد استيفاء النواقص وفقا للمعايير المعتمدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي .. مؤكداً أن الجامعة بالتعاون مع صندوق المعاقين تقدم برنامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج الحاسوب.



وثمن رئيس الجامعة اهتمام وزير التعليم العالي بالتعليم الأهلي والاطلاع على سير العملية التعليمية والتجهيزات والمعامل والقاعات الدراسية والصعوبات التي تواجهها في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الأهلي.



وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمستوى التجهيزات والمعامل بجامعة أزال للتنمية البشرية ومدى التزامها بالمعايير الأكاديمية.. مؤكداً أن العام الجاري سيكون عام الحصول على الاعتماد الأكاديمي في الجامعات الأهلية من أجل الارتقاء بالخدمات التعليمية وتحسين نوعية المخرجات .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ