ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 06:16:26م
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد هانس بيتر سبمتاباي الذي يزور اليمن حاليا.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
تنفيذي عمران يثمن زيارة الرئيس الصماد لمحافظة عمران
وقفة وقافلة دعم للجيش واللجان الشعبية من قبائل الطويلة بالمحويت
مناقشة دور المكاتب التنفيذية بصنعاء في فعالية ذكرى الصمود
تكريم أوائل الطالبات بمدرسة خولة بنت الأزور بمديرية المشنة بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد هانس بيتر سبمتاباي الذي يزور اليمن حاليا.

جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل تصعيد دول العدوان واستمرار استهداف المدنيين وتدمير الموانئ والطرق والجسور وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية وانعكاسات ذلك على الجانب الإنساني وتفاقم معاناة اليمنيين.

حيث أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن مملكة دولة السويد مسالمة ولها مواقف إيجابية في الوقوف إلى جوانب الدول المستضعفة، بالرغم من أن هناك دول كبرى أغمضت عيناها عما يجري للشعب اليمني من جرائم ومجازر يندى لها الجبين.

وقال " إن المال السعودي اشترى مواقف كثير من الدول، لم تحرك ساكنا، بل ظلت هذه الدول صامته إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار بحق ملايين اليمنيين بالإضافة إلى الجرائم التي طالت الأطفال والنساء، والتدمير الممنهج للبنية التحتية ومقدرات البلاد ".

وأضاف " وبشأن التفاهمات قدمنا منتهى التنازلات من خلال محطات المفاوضات وكانت دول العدوان ترفض كل ذلك وموقفنا مع السلام ولا نزال نمد أيدينا إلى السلام المشرف ".

وأشار الرئيس الصماد إلى نجاح المبعوث الأممي الجديد مرهون بحياديته بين كافة الأطراف وأن يكون هناك اطار يتم التفاوض عليه.

فيما عبر المبعوث الخاص لوزير الخارجية السويدي عن تطلعه في أن يرى اليمن وقد تحقق له السلام وعودة الأمن والاستقرار في ظل يمن موحد قادر على تجاوز كل الصعوبات .

وأشار إلى ما يتمتع به اليمانيين من عزة في النفس رغم الآلام التي أصابته جراء الحرب والأوضاع المتردية منذ ثلاث سنوات .. لافتا إلى أهمية التعاطي الايجابي مع المبعوث الأممي الجديد بما يمكنه من الاضطلاع بهمته المناطة به في الوصول إلى تسوية تعزز من وحدة اليمن وأمنه واستقراره.



سبأ
  المزيد من (محلي)
تنفيذي عمران يثمن زيارة الرئيس الصماد لمحافظة عمران
وقفة وقافلة دعم للجيش واللجان الشعبية من قبائل الطويلة بالمحويت
مناقشة دور المكاتب التنفيذية بصنعاء في فعالية ذكرى الصمود
تكريم أوائل الطالبات بمدرسة خولة بنت الأزور بمديرية المشنة بإب
تدشين حملة تشجير عدد من الشوارع بمركز محافظة صنعاء
اجتماع بمجلس الشورى يناقش مسودة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
بدء المرحلة الثانية من برنامج مهارات معلمي الطلاب النازحين بصنعاء
مناقشة احتياجات المؤسسة المحلية للمياه بصعدة
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بنهم
[21/مارس/2018]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by