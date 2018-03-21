محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم العالي يؤكد أهمية التحليل الاحصائي لتحسين الاداء بالمؤسسات التعليمية صنعاء - سبأ:

اختتمت صنعاء اليوم ورشة تدريبية خاصة بالتحليل الإحصائي باستخدام برنامج " أس بي أس أس " لمدراء العموم بقطاع التخطيط والسياسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرت ثلاثة أيام .



وفي الورشة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ان موضوع التحليل الإحصائي من اهم العلوم التي يجب الاهتمام به في المرحلة الراهنة لمساعدة صناع القرار على اتخاذ قرارات صائبة بناءً على معطيات ومعلومات صحيحة ودقيقة .



وأشار إلى اهمية عقد هذه الورش العلمية لإكساب العاملين في قطاع التخطيط والسياسات بالوزارة وكافة العاملين بمؤسسات التعليم الحكومية والأهلي بمهارات وعلوم التحليل الاحصائي الحديثة .



وأعتبر الاعتماد على هذا النوع من البرامج قضية جوهرية ومفصلية ومؤشر على حسن الاداء بالمؤسسة التي تمارس العمل الاحصائي الدقيق وحفظ عملها وتوثيقها لسهولة استرجاعها وقت الحاجة.



ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الدول المتقدمة اعتمدت على هذه البرامج الاحصائية الحديثة لقياس مؤشرات الاداء والإنتاج في مختلف مفاصل الحياة. .. مؤكداً أن علم الاحصاء يعد احد العلوم المستقبلية الذي لا يمكن الاستغناء عنه .



وثمن جهود جامعة أزال للتنمية البشرية واستضافتها للورشة في اطار تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الأهلي.



من جانبه استعرض وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي اهداف ومحاور الورشة التي استهدفت مدراء العموم في القطاع لإكسابهم مهارات تعليمية وفنية حول اساسيات البرنامج واستخدام الحزم الاحصائية في مختلف نواحي الحياة ، وعمل تحليل احصائي للمشاكل والحلول والمعالجات المقترحة.



واوضح أنه تم تدريب المشاركين على طرق جمع البيانات ، والمفاهيم الاحصائية و الحزمة الاحصائية" أس بي اس اس " وكيفية ادخال البيانات للبرنامج وآلية التعامل معه، اضافة إلى كيفية عمل الجداول التكرارية والرسوم البيانية والانتقال نحو التطبيق العملي للبرنامج وتمكينهم في كيفية الحصول على المعلومات ونوعيتها وتاريخها بكل سهولة ويسر.



حضر الاختتام قيادات وزارة التعليم العالي ورئيس جامعة أزال للتنمية البشرية الدكتور حسين البهجي وعمداء الكليات .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ