ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 05:30:59م
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد هانس بيتر سبمتاباي الذي يزور اليمن حاليا.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
ندوة للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية التحليل الاحصائي لتحسين الاداء بالمؤسسات التعليمية
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 اختتمت صنعاء اليوم ورشة تدريبية خاصة بالتحليل الإحصائي باستخدام برنامج " أس بي أس أس " لمدراء العموم بقطاع التخطيط والسياسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرت ثلاثة أيام .

وفي الورشة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ان موضوع التحليل الإحصائي من اهم العلوم التي يجب الاهتمام به في المرحلة الراهنة لمساعدة صناع القرار على اتخاذ قرارات صائبة بناءً على معطيات ومعلومات صحيحة ودقيقة .

وأشار إلى اهمية عقد هذه الورش العلمية لإكساب العاملين في قطاع التخطيط والسياسات بالوزارة وكافة العاملين بمؤسسات التعليم الحكومية والأهلي بمهارات وعلوم التحليل الاحصائي الحديثة .

وأعتبر الاعتماد على هذا النوع من البرامج قضية جوهرية ومفصلية ومؤشر على حسن الاداء بالمؤسسة التي تمارس العمل الاحصائي الدقيق وحفظ عملها وتوثيقها لسهولة استرجاعها وقت الحاجة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الدول المتقدمة اعتمدت على هذه البرامج الاحصائية الحديثة لقياس مؤشرات الاداء والإنتاج في مختلف مفاصل الحياة. .. مؤكداً أن علم الاحصاء يعد احد العلوم المستقبلية الذي لا يمكن الاستغناء عنه .

وثمن جهود جامعة أزال للتنمية البشرية واستضافتها للورشة في اطار تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الأهلي.

من جانبه استعرض وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي اهداف ومحاور الورشة التي استهدفت مدراء العموم في القطاع لإكسابهم مهارات تعليمية وفنية حول اساسيات البرنامج واستخدام الحزم الاحصائية في مختلف نواحي الحياة ، وعمل تحليل احصائي للمشاكل والحلول والمعالجات المقترحة.

واوضح أنه تم تدريب المشاركين على طرق جمع البيانات ، والمفاهيم الاحصائية و الحزمة الاحصائية" أس بي اس اس " وكيفية ادخال البيانات للبرنامج وآلية التعامل معه، اضافة إلى كيفية عمل الجداول التكرارية والرسوم البيانية والانتقال نحو التطبيق العملي للبرنامج وتمكينهم في كيفية الحصول على المعلومات ونوعيتها وتاريخها بكل سهولة ويسر.

حضر الاختتام قيادات وزارة التعليم العالي ورئيس جامعة أزال للتنمية البشرية الدكتور حسين البهجي وعمداء الكليات .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
ندوة للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد للبعثة الدولية للصليب الأحمر
محافظ حجة يؤكد أهمية المشاركة الجماهيرية المشرفة في ذكرى الصمود
مناقشة ترتيبات مشاركة ابناء ريمة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود
مستشار الرئاسة : اليمن أقوى مع دخول العدوان السنة الرابعة
تربية مدينة ذمار ينظم فعالية بالذكرى الثالثة للعدوان
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بنهم
[21/مارس/2018]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by