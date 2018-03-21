عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية القدس المحتلة - سبأ:



أصيب ثمانية شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها فجر اليوم قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس مجلس القرية نعيم أبو عليا قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا وتمركزت في مسجدها ومدرسة للفتيات وروضة وعدد من المنازل وبدأت باطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الأهالي ما أسفر عن إصابة ثمانية شبان بالرصاص فيما أصيب العشرات بينهم أطفال بحالات اختناق.



وأضاف أبو عليا إن جنود الاحتلال اعتدوا على طلبة المدارس بالضرب واعتقلوا ثلاثة منهم.



إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 20 شاباً فلسطينياً من مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة فيما استأنفت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينياً من مدن نابلس وأريحا وبيت لحم وطولكرم والخليل وبلدات بيت امر وحلول وسعير ويطا وكثفت من تواجدها العسكري في جنين ونشرت آلياتها ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة.



وفي سياق متصل اتلفت قوات الاحتلال محاصيل زراعية في منطقة أم الجمال بالأغوار الشمالية وجرفت أجزاء من أراض زراعية.



وفي قطاع غزة توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف في الأراضي الزراعية تحت غطاء من طائرات الاستطلاع.



وفي السياق ذاته أطلقت الزوارق الحربية النار على قوارب الصيادين في بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وفي بحر خان يونس جنوب القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

سبأ [21/مارس/2018]سبأ