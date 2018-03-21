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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 05:30:59م
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وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد للبعثة الدولية للصليب الأحمر
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 تسلم وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم أوراق اعتماد الرئيس الجديد للبعثة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء فرانسو مورايون.

وأشاد وزير الخارجية بالشراكة القائمة مع البعثة الدولية للصليب الأحمر والدور الذي تضطلع به في التخفيف من الأزمة الإنسانية الناجمة عن العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ ثلاث أعوام.

وأعرب عن الأمل في مضاعفة المنظمات الإنسانية في اليمن لجهودها في مواجهة التحديات في مختلف المجالات .. مؤكدا الاستعداد التعاون مع رئيس البعثة الجديد وتقديم التسهيلات اللازمة للبعثة.

وثمن وزير الخارجية الجهود التي بذلها رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر السابق الكسندر فت خلال فترة عملة في اليمن .. معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه المستقبلية.

فيما أعرب الرئيس الجديد للبعثة الدولية للصليب الأحمر عن سعادته لتعيينه في اليمن .. مؤكدا التزام البعثة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكن وبما من شأنه المساهمة في معالجة الوضع الانساني في اليمن.

بدوره عبر الكسندر فت عن تقديره للحكومة اليمنية على كافة التسهيلات التي قدمت له خلال فترة عمله في اليمن.. معرباً عن تمنياته لليمن بالخروج من المحنة التي يمر بها.

حضر اللقاء رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية السفير عبد الغني السعيدي ونائب رئيس دائرة مكتب الوزير السفير وحيد الشامي.

سبأ
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