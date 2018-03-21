ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 05:36:55م
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد هانس بيتر سبمتاباي الذي يزور اليمن حاليا.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
ندوة للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ حجة يؤكد أهمية المشاركة الجماهيرية المشرفة في ذكرى الصمود
[21/مارس/2018]
حجة - سبأ:
 أكد محافظ حجة هلال عبده الصوفي أهمية المشاركة الجماهيرية المشرفة في أحياء الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان ، المقرر اقامتها يوم 26 مارس الجاري بميدان السبعين في العاصمة صنعاء.

واشار المحافظ الصوفي في إجتماع موسع عقد اليوم ضم وكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والشخصيات والوجاهات الإجتماعية إلى أن المشاركة في الفعالية تمثل رسالة قوية للعدوان السعودي الأمريكي الغاشم أن الشعب اليمني بكل مكوناته واطيافه عصيا على المعتدين والغزاة وانه قادر على مواصلة البذل والعطاء في سبيل صون استقلاله وسيادته وعزته وكرامته .

ولفت إلى ان المشاركة تعد صورة من صور الصمود والاستبسال التي تميز بها الشعب اليمني في مواجهة بغاة الارض وطغاتها وتجسد مدى تلاحم اليمنيين وتماسك وحدة الصف الوطني و الجبهة الداخلية.

ولفت الصوفي إلى أن العام الجاري سيكون عام الانتصار، منوها بأن قيادة المحافظة وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ستعمل على تأمين وصول الحشود الجماهيرية إلى ميدان السبعين للمشاركة في الفعالية .

وكلف المحافظ هلال الصوفي وكلاء المحافظة بالعمل على تنسيق الجهود وتسهيل مشاركة أبناء المديريات وفقا للمربعات التي تم توزيعهم عليها ، كما كلف رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن و رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة و مديرة عام ادارة المرأة بديوان المحافظة بالتنسيق مع القطاع النسوي في كافة مديريات المحافظة لتمكين كافة النساء الراغبات من المشاركة من الوصول إلى ميدان السبعين .

وكان المجتمعون قد أكدوا ضرورة المشاركة الجماهيرية المشرفة لأبناء محافظة حجة في أحياء الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان .. منوهين بحرصهم على ايجاد تنسيق فاعل ومثمر يسهل من وصول الحشود الجماهيرية إلى امانة العاصمة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
ندوة للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية التحليل الاحصائي لتحسين الاداء بالمؤسسات التعليمية
وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد للبعثة الدولية للصليب الأحمر
مناقشة ترتيبات مشاركة ابناء ريمة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود
مستشار الرئاسة : اليمن أقوى مع دخول العدوان السنة الرابعة
تربية مدينة ذمار ينظم فعالية بالذكرى الثالثة للعدوان
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بنهم
[21/مارس/2018]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by