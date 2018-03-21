محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يؤكد أهمية المشاركة الجماهيرية المشرفة في ذكرى الصمود حجة - سبأ:

أكد محافظ حجة هلال عبده الصوفي أهمية المشاركة الجماهيرية المشرفة في أحياء الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان ، المقرر اقامتها يوم 26 مارس الجاري بميدان السبعين في العاصمة صنعاء.



واشار المحافظ الصوفي في إجتماع موسع عقد اليوم ضم وكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والشخصيات والوجاهات الإجتماعية إلى أن المشاركة في الفعالية تمثل رسالة قوية للعدوان السعودي الأمريكي الغاشم أن الشعب اليمني بكل مكوناته واطيافه عصيا على المعتدين والغزاة وانه قادر على مواصلة البذل والعطاء في سبيل صون استقلاله وسيادته وعزته وكرامته .



ولفت إلى ان المشاركة تعد صورة من صور الصمود والاستبسال التي تميز بها الشعب اليمني في مواجهة بغاة الارض وطغاتها وتجسد مدى تلاحم اليمنيين وتماسك وحدة الصف الوطني و الجبهة الداخلية.



ولفت الصوفي إلى أن العام الجاري سيكون عام الانتصار، منوها بأن قيادة المحافظة وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ستعمل على تأمين وصول الحشود الجماهيرية إلى ميدان السبعين للمشاركة في الفعالية .



وكلف المحافظ هلال الصوفي وكلاء المحافظة بالعمل على تنسيق الجهود وتسهيل مشاركة أبناء المديريات وفقا للمربعات التي تم توزيعهم عليها ، كما كلف رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن و رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة و مديرة عام ادارة المرأة بديوان المحافظة بالتنسيق مع القطاع النسوي في كافة مديريات المحافظة لتمكين كافة النساء الراغبات من المشاركة من الوصول إلى ميدان السبعين .



وكان المجتمعون قد أكدوا ضرورة المشاركة الجماهيرية المشرفة لأبناء محافظة حجة في أحياء الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان .. منوهين بحرصهم على ايجاد تنسيق فاعل ومثمر يسهل من وصول الحشود الجماهيرية إلى امانة العاصمة .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ