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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 05:30:59م
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  اقتصاد
13.3 بالمائة نسبة ارتفاع استخدام الطاقة بالصين في أول شهرين من العام الجاري
[21/مارس/2018]
بكين - سبأ:
 ارتفع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 13.3 في المائة ليصل إلى 1.06 تريليون كيلووات ساعات في أول شهرين من العام الجاري 2018...حسبما أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للطاقة اليوم الأربعاء.

وكان المعدل المسجل أعلى من الزيادة المسجلة بنسبة 6.6 في المائة في العام 2017 .

وذكرت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) ان استهلاك الكهرباء في قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 18.8 في المائة ، تلاه زيادة بنسبة 15.2 في المائة لاستهلاك الكهرباء في القطاع السكني و 12.6 بالمائة للقطاع الزراعي . وفي الوقت نفسه، ارتفع استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي بنسبة 11.5 في المائة.

وأضافت الصين خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، 23.56 غيغاواط من قدرات الإنتاج الجديدة لتوليد الطاقة ، مع 25 في المائة من الطاقة الحرارية و2.9 في المائة من الطاقة الكهرومائية...بحسب الوكالة

وأظهرت بيانات سابقة أن توليد الطاقة في الصين شهد نموا أسرع خلال الشهرين الأولين من هذا العام ، بفضل توسع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بوتيرة سريعة.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين، ارتفع إنتاج الطاقة بنسبة 11 بالمائة ، أي بزيادة 4.7 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من عام 2017.

وأظهر الاقتصاد الصيني في بداية عام 2018 إشارات قوية مع بيانات أفضل من التوقعات خلال الشهرين الأولين .

وتوسع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين ، متسارعا من وتيرة النمو عند 6.2 في المائة المسجلة في ديسمبر 2017.

سبأ
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