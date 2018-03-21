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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 05:30:59م
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مناقشة ترتيبات مشاركة ابناء ريمة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود
[21/مارس/2018]
ريمة - سبأ:
 ناقش لقاء موسع بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري تحضيرات مشاركة أبناء المحافظ في إحياء ذكرى مرور ثلاث أعوام من الصمود في وجه العدوان .

واقر الاجتماع تشكيل لجنة تحضيرية للحشد للفعالية المركزية في الـ26 من مارس الجاري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والترتيب لإقامة الفعاليات الثقافية والتوعوية علي مستوي المحافظة والمديريات.

وفي الاجتماع اكد محافظ ريمة على أهمية الحشد للمشاركة بالفعالية المركزية بصنعاء لإيصال رسالة للعالم أن الشعب اليمني سيبقى صامدا مهما تمادى العدوان في جرائمه.

وحث المحافظ العمري على مضاعفة جهود الجميع في المكتب التنفيذي والقيادات المحلية بالمديريات والقيادات المجتمعية والمشاركة المشرفة للمحافظة في هذه الذكرى،وفاء للشهداء والجرحى وما بذلوه من تضحيات دفاعاً عن سيادة الوطن .

من جانبه ثمن الشيخ مراد الشائف المواقف الوطنية لأبناء محافظة ريمة ودورهم في عم للمرابطين في الجبهات للدفاع عن الوطن.. داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية التي تمثل علامة فارقة في تاريخ اليمن الذي سطر أروع ملاحم الصمود والثبات في مواجهة قوى الاستكبار.

سبأ
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