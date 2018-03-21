محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستشار الرئاسة : اليمن أقوى مع دخول العدوان السنة الرابعة صنعاء - سبأ:

قال مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب :إن اليمن مع دخوله السنة الرابعة من العدوان أقوى من ذي قبل".



وأكد المستشار الترب في تدشينه اليوم أنشطة المركز الوطني للتوعية والتثقيف بمخاطر الارهاب في صنعاء، استعداد القيادة السياسية التحاور لإيقاف الحرب .



وأضاف " نحن اليوم أقوى ولدينا من مقومات النصر ما يكفي وخاصة بعد أن وصلنا إلى عمق العدو ".



واعتبر المستشار الترب تحمل فاتورة إعادة اعمار اليمن من شروط إنهاء العدوان بالحوار مع دول العدوان .. مطالبا رجال الاعمال بالإسهام في تحقيق الامن والاستقرار الاقتصادي بعيدا عن احتكار.



وقال " إننا نسعى لمحاسبة كل من يعتبر نفسه فوق القانون ويقوم بالمضاربة بمادة الغاز المنزلي أو السلع الغذائية " .



وأشار إلى ما أوصلته القيادة السياسية من رسائل في لقاءاتها مع البعثة الدولية ومطالبتها بتلافي المواقف السابقة بالعمل على تسببه من تدمير للمدارس والمصانع والمنشآت العامة والخاصة .



فيما عرف رئيس المركز الوطني للتوعية عبد الله القفري ومدير المركز مهدي الغويدي بأنشطة المركز وورشة العمل الإفتتاحية لأنشطته للعام 2018م .



وهدفت الورشة تعريف 100 مشارك من سياسيين وعسكريين وتربويين وإعلاميين بأنشطة المركز ومهمامه الاجتماعية والميدانية للتوعية بمخاطر الارهاب.



واستمع المشاركون إلى ثلاث محاضرات الأولى بعنوان الإسلام دين السلام لخطيب الجامع الكبير في الروضة العلامة الحسين السراجي، فيما قدم المحاضرة الثانية مدير المتحف الحربي العميد الركن عابد الثور حول " الحوار الفكري الناجح وأثره في كبح جماح التطرف والإرهاب".



وتطرقت المحاضرة الثالثة التي قدمها رئيس مركز دراسات وأبحاث حكومات النساء الناشطة بشرى العقيلي، إلى الأوجه المتعددة للإرهاب.



أثريت الورشة بالمناقشة والأطروحات الجادة من قبل المشاركين عززت في مجملها متطلبات تفعيل دور المركز في التوعية بمخاطر الإرهاب.

سبأ [21/مارس/2018]سبأ