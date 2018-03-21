ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 05:30:59م
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد هانس بيتر سبمتاباي الذي يزور اليمن حاليا.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
ندوة للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تربية مدينة ذمار ينظم فعالية بالذكرى الثالثة للعدوان
[21/مارس/2018]
ذمار - سبأ
 نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار وإدارة التربية بمدينة ذمار اليوم الفعالية المركزية لإحياء الذكرى الثالثة للصمود في مواجهة العدوان .

وفى الفعالية التي حضرها وكيلا المحافظة محسن هارون ومحمود الجبين ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة احمد الوشلي، أكد امين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شائف العنسي ان احياء الذكرى الثالثة للعدوان مناسبة لاستلهام الدروس من الصمود والثبات في وجه اعتى عدوان على اليمن استهدف الارض والانسان .

واشار إلى ان العدوان على اليمن ينفذ اجندات خارجية تهدف إلى تفتيت المنطقة خدمة للكيان الصهيوني .. مؤكدا ان الشعب اليمني بصموده افشل كافة المؤامرات التي تسعى إلى اخضاعه .

ودعا العنسى إلى وحدة الصف والاستمرار في رفد الجبهات والتحشيد لمواجهة تصعيد قوى العدوان .

بدرة اكد مدير مكتب التربية بمديرية ذمار عبدالكريم الحبسي، استمرار الثبات والصمود مهما اوغل العدوان في ارتكاب ابشع المجازر في حق المدنيين واستهدافه لكل مناحي الحياة .

تخلل الفعالية فقرات انشادية قدمتها زهرات مدرسة خديجى للبنات وقصائد شعرية المعبرة عن المناسبة .

حضر الفعالية مدير امن المحافظة العميد علي الحربي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وقيادات القطاع التربوي .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
ندوة للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية التحليل الاحصائي لتحسين الاداء بالمؤسسات التعليمية
وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد للبعثة الدولية للصليب الأحمر
محافظ حجة يؤكد أهمية المشاركة الجماهيرية المشرفة في ذكرى الصمود
مناقشة ترتيبات مشاركة ابناء ريمة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود
مستشار الرئاسة : اليمن أقوى مع دخول العدوان السنة الرابعة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بنهم
[21/مارس/2018]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by