محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تربية مدينة ذمار ينظم فعالية بالذكرى الثالثة للعدوان ذمار - سبأ

نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار وإدارة التربية بمدينة ذمار اليوم الفعالية المركزية لإحياء الذكرى الثالثة للصمود في مواجهة العدوان .



وفى الفعالية التي حضرها وكيلا المحافظة محسن هارون ومحمود الجبين ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة احمد الوشلي، أكد امين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شائف العنسي ان احياء الذكرى الثالثة للعدوان مناسبة لاستلهام الدروس من الصمود والثبات في وجه اعتى عدوان على اليمن استهدف الارض والانسان .



واشار إلى ان العدوان على اليمن ينفذ اجندات خارجية تهدف إلى تفتيت المنطقة خدمة للكيان الصهيوني .. مؤكدا ان الشعب اليمني بصموده افشل كافة المؤامرات التي تسعى إلى اخضاعه .



ودعا العنسى إلى وحدة الصف والاستمرار في رفد الجبهات والتحشيد لمواجهة تصعيد قوى العدوان .



بدرة اكد مدير مكتب التربية بمديرية ذمار عبدالكريم الحبسي، استمرار الثبات والصمود مهما اوغل العدوان في ارتكاب ابشع المجازر في حق المدنيين واستهدافه لكل مناحي الحياة .



تخلل الفعالية فقرات انشادية قدمتها زهرات مدرسة خديجى للبنات وقصائد شعرية المعبرة عن المناسبة .



حضر الفعالية مدير امن المحافظة العميد علي الحربي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وقيادات القطاع التربوي .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ