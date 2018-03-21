محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يلتقي مشائخ ووجها مديريات ريف إب وجبلة وبعدان إب - سبأ:

ناقش محافظ إب عبد الواحد صلاح مع مشائخ وأعيان ووجهاء مديريات ريف إب وجبلة وبعدان الدور الذي يضطلع به الجميع للنهوض بأوضاع المحافظة وتعزيز الأمن والاستقرار .



وأكد اللقاء أهمية تكثيف وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته لشق الصف وزعزعة السكينة العامة.



وفي اللقاء ثمن المحافظ صلاح جهود أبناء المديريات الثلاثا من مشايخ ووجهاء وحكماء وعقلاء وشخصيات اجتماعية على مواقفهم الوطنية المشرفة في الوقوف صفا واحدا في وجه العدوان وتغليب المصلحة الوطنه فوق كل الاعتبارات.



وأكد استعداد قيادة المحافظة لحل كافة القضايا والخلافات القائمة بالتشاور مع الجميع من أبناء هذه المديريات، مشيرا إلى أهمية استشعار المرحلة الراهنة وما يراهن عليه العدوان من مخططات تآمرية تهدف إلى تمزيق الصف والنسيج الاجتماعي .



وشدد على أهمية مواصلة الصمود والثبات والتلاحم والحشد والتعبئة للجبهات حتى تحقيق النصر .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ