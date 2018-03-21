ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 05:30:59م
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد هانس بيتر سبمتاباي الذي يزور اليمن حاليا.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
ندوة للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير العدل يدعو للمشاركة في حملة التحشيد وفعالية ثلاث سنوات من الصمود
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية التفاعل مع حملة التحشيد والمشاركة في فعالية مرور ثلاث سنوات من الصمود في مواجهة العدوان.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم أنشطة اليوم الثقافي الأسبوعي بوزارة العدل، بحضور نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة، ورئيس المكتب  الفني القاضي عبدالرحمن الشاحذي ووكلاء الوزارة وعدد من موظفي ديوان الوزارة.

وأشار عقبات إلى أن ثلاث سنوات من العدوان على اليمن كافية في أن يعي الجميع أن اليمن أرضا وإنسانا مستهدف ومعنيون في أن نبني حاضرنا ومستقبلنا على هذا الأساس.

وقال " إن التحديات الكبيرة التي نواجهها اليوم تتطلب منا مراجعة وتقييم أعمالنا في مواجهة هذا العدو والتصدي لمخططاته بهدف تلافي جوانب القصور وتطوير مستوى الأداء ".

ولفت إلى أن فشل الغزاة في تحقيق مآربهم بالرغم من استخدامهم كل أنواع الأسلحة الفتاكة وأحدث التقنيات الحربية كان سببه صمود الشعب اليمني .. مؤكدا أهمية تعزيز عوامل الصمود كون المشوار لا يزال بسعي العدوان ومحاولته حسم المعركة إقتصاديا ويراهن على هذا الجانب أكثر من غيره.

وأشاد الصمود الأسطوري، للشعب اليمني المعتمد والمتوكل على الله في النصر باعتبار ذلك أحد أهم عوامل الانتصار التي باتت ثمارها واضحة.

وشدد وزير العدل على أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تفرض على الجميع توجيه الجهود والطاقات لصد العدوان والتحرك بوعي لمواجهة التحديات .

وأضاف " إن استهداف اليمن هو لموقعه الجغرافي ولثروته الواعدة من النفط والغاز والمعادن الأخرى وأن أطماعاً كثيرة واعتبارات عديدة دفعت الأعداء إلى هذا العدوان والتغطية عليها بعناوين حماية الشرعية ".

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
ندوة للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية التحليل الاحصائي لتحسين الاداء بالمؤسسات التعليمية
وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد للبعثة الدولية للصليب الأحمر
محافظ حجة يؤكد أهمية المشاركة الجماهيرية المشرفة في ذكرى الصمود
مناقشة ترتيبات مشاركة ابناء ريمة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود
مستشار الرئاسة : اليمن أقوى مع دخول العدوان السنة الرابعة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بنهم
[21/مارس/2018]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by