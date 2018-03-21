محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير العدل يدعو للمشاركة في حملة التحشيد وفعالية ثلاث سنوات من الصمود صنعاء - سبأ:

أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية التفاعل مع حملة التحشيد والمشاركة في فعالية مرور ثلاث سنوات من الصمود في مواجهة العدوان.



جاء ذلك خلال تدشينه اليوم أنشطة اليوم الثقافي الأسبوعي بوزارة العدل، بحضور نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة، ورئيس المكتب الفني القاضي عبدالرحمن الشاحذي ووكلاء الوزارة وعدد من موظفي ديوان الوزارة.



وأشار عقبات إلى أن ثلاث سنوات من العدوان على اليمن كافية في أن يعي الجميع أن اليمن أرضا وإنسانا مستهدف ومعنيون في أن نبني حاضرنا ومستقبلنا على هذا الأساس.



وقال " إن التحديات الكبيرة التي نواجهها اليوم تتطلب منا مراجعة وتقييم أعمالنا في مواجهة هذا العدو والتصدي لمخططاته بهدف تلافي جوانب القصور وتطوير مستوى الأداء ".



ولفت إلى أن فشل الغزاة في تحقيق مآربهم بالرغم من استخدامهم كل أنواع الأسلحة الفتاكة وأحدث التقنيات الحربية كان سببه صمود الشعب اليمني .. مؤكدا أهمية تعزيز عوامل الصمود كون المشوار لا يزال بسعي العدوان ومحاولته حسم المعركة إقتصاديا ويراهن على هذا الجانب أكثر من غيره.



وأشاد الصمود الأسطوري، للشعب اليمني المعتمد والمتوكل على الله في النصر باعتبار ذلك أحد أهم عوامل الانتصار التي باتت ثمارها واضحة.



وشدد وزير العدل على أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تفرض على الجميع توجيه الجهود والطاقات لصد العدوان والتحرك بوعي لمواجهة التحديات .



وأضاف " إن استهداف اليمن هو لموقعه الجغرافي ولثروته الواعدة من النفط والغاز والمعادن الأخرى وأن أطماعاً كثيرة واعتبارات عديدة دفعت الأعداء إلى هذا العدوان والتغطية عليها بعناوين حماية الشرعية ".

سبأ [21/مارس/2018]سبأ