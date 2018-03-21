ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 05:30:59م
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد هانس بيتر سبمتاباي الذي يزور اليمن حاليا.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
ندوة للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الثقافة يكرّم المنشد الثائر عيسى الليث وعدد من شعراء الزامل
[21/مارس/2018]
صنعاء – سبا:
أكد وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبسي أن الحرف الذي سطره الشعراء يوازي البندقية والجُملة التي كتبوها توازي قذيفة المدفعية والسطر الذي سطروه يعادل البركان الذي دك معاقل الظلم والعدوان.

وخلال الاحتفال بتكريم المنشد الثائر عيسى الليث وعدد من شعراء الزامل اليمني الجهادي الذي نظمه بيت الشعر اليمني والاتحاد العربي للثقافة والابداع...أشار الوزير إلى ان هذا الاحتفال في هذا اليوم له دلالات خاصة وهو مرور ثلاثة اعوام على صمود الشعب اليمني المكافح المظلوم الذي لم يعتد على احد انما هو شعب يدافع عن شرفه وكرامته بأبسط مقومات القتال مقارنة مع ما يمتلكه الطرف الاخر.

ولفت إلى أن الشعراء لعبوا دورا مهما في هذه المعركة في تحفيز المقاتلين وفي شحذ همم الشباب والمواطنين وكان لهم دورا لا يقل عن دور المقاتل في الجبهة بل انهم اسهموا في الجبهة بالبندقية و عدد كبير من الشعراء كانوا في مقدمة الصفوف في الجبهات وقاتلوا مرتين بالكلمة والصوت والصورة وبالبندقية وقاتلوا بكل مستلزمات القتال.

وأضاف إن المنشد الثائر عيسى الليث الذي يأتي في مقدمة المكرمين قد سجل حضورا فاعلا في معركة الوطن معركة التصدي للعدوان الخارجي الغاشم على اليمن حيث اكد بصوته واداءه لإشعار هذه الثلة من الشعراء الاحرار على ان الوطن عزيز ولا يقبل الضيم والاحتلال والعدوان والارتهان للخارج فالوطن بكم جميعا حرا عزيزا كريماً.

فيما أكد الدكتور عبدالسلام الكبسي في كلمة بيت الشعر اليمني والاتحاد العربي للثقافة والابداع ان الكلمة المبدعة عندما تلتقي مع الفن الاصيل تشكلان اسطورة رائعة بحق ومعجزة ظاهرة كما حصل في زمننا هذا زمن الثورة ذي الرؤية القرآنية المفتوحة على العالمين.


وأشاد بالمنشد الثائر عيسى الليث الذى آتاه الله جذوة من تسابيح ملائكته المسبحين وعزما من عزيمة ملائكته الصافين فانشد بكلمات الحواريين شعراء الزامل الحربي الفذ فملأ الزمان اليمني والمكان بعدد مهم من الزوامل التي تتنزل على المجاهدين في الجبهات كالمن والسلوى وهي على اعداء الامة اليمنية اشد من حريق النار.

ومن جانبه تلا رئيس الاتحاد العربي للثقافة والإبداع على محسن الاكوع بيان التكريم حيث أكد فيه أن هذا التكريم يأتي تقديرا للمكرمين ولمساهمتهم الرائدة في نضوج هذا الفن اليمني الاصيل حتى بلغ الذروة.


تخلل حفل التكريم، الذي حضره كوكبه من الشعراء والمنشدين، قصيدة شعرية للشاعر امين ناجي الجوفي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزارة النقل تنظم ندوة ثقافية حول مخاطر العدوان
محافظ حجة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية
ندوة للمعهد العالي للتوجيه والإرشاد بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
وزير التعليم العالي يطلع على سير الأداء الأكاديمي بجامعة أزال
الرئيس الصماد يلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية التحليل الاحصائي لتحسين الاداء بالمؤسسات التعليمية
وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد للبعثة الدولية للصليب الأحمر
محافظ حجة يؤكد أهمية المشاركة الجماهيرية المشرفة في ذكرى الصمود
مناقشة ترتيبات مشاركة ابناء ريمة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود
مستشار الرئاسة : اليمن أقوى مع دخول العدوان السنة الرابعة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بنهم
[21/مارس/2018]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by