محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب التنسيق بين الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية والأمم المتحدة صنعاء - سبأ:

التقى رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس اليوم بصنعاء، الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليزا جراند.



جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني في اليمن والصعوبات التي تواجه مسار العمل الإنساني جراء الظروف الراهنة والسبل الكفيلة بتعزيز العمل الإنساني المشترك.



وتطرق اللقاء إلى آلية التنسيق والتعاون بين الهيئة والأمم المتحدة بما يسهم في التسريع بتطوير العمل في مختلف المجالات الإنسانية للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني في اليمن.



وفي اللقاء أشار رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية إلى ضرورة تفعيل جوانب التنسيق بما يخدم العمل الإنساني في اليمن .. مؤكدا الاستعداد للتعاون وتقديم التسهيلات للمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بما يمكنها من القيام بمهامها وأنشطتها الإنسانية والإغاثية.



وتم الاتفاق على تعزيز جوانب التنسيق لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية بما يلبي الاحتياجات وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.



سبأ [21/مارس/2018]سبأ