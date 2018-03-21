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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 05:36:55م
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  رياضة
تدشين بطولة الشطرنج الثانية للموظفات بصنعاء
[21/مارس/2018]
صنعاء ـ سبأ:
 دشن وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عباس المدومي ورئيس الإتحاد اليمني الرياضي للشركات المهندس عامر هزاع بنادي ضباط الشرطة بصنعاء اليوم بطولة الشطرنج الثانية للموظفات.

يشارك في البطولة التي ينظمها في يومين الإتحاد اليمني الرياضي للشركات وتقام منافساتها بنظام النقاط من خمس جولات 28 لاعبة يمثلن شركات" هاتفي ، يمن موبايل ، كاك بنك ، كاك الإسلامي ، إم تي إن ، العالمية ، جولدن للإعلان والتسويق ومجموعة الكبوس".

وفي التدشين الذي حضره أمين عام الإتحاد أنور الحيمي ومدير عام الاتحادات وائل القرشي، أشاد الوكيل المدومي بجهود إتحاد الشركات في إقامة هذه البطولة وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأكد استعداد الوزارة دعم الإتحاد بحسب الإمكانات المتاحة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.. مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة المختلفة بما يحقق إبراز واكتشاف وصقل المواهب.

فيما أشار المهندس عامر هزاع إلى أن الإتحاد سيقيم خلال العام الجاري عدد من الأنشطة المختلفة حيث ستنطلق بطولة البلياردو للموظفين الأسبوع القادم وكرة القدم السباعية في أبريل المقبل وكأس الشركات وبطولة خاصة بنجوم الزمن الجميل خلال شهر رمضان، وكذا بطولات لأبناء الموظفين والموظفات.

ولفت إلى أن الإتحاد سيقيم أيضاً ندوات تثقيفية رياضية صحية تستهدف منتسبي المؤسسات الوطنية والشركات .. مؤكداً أن الاتحاد يعمل وفق خطط مدروسة من أجل إنجاح مختلف الفعاليات والأنشطة وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

ودعا رئيس الإتحاد اليمني الرياضي للشركات الجهات الرسمية والقطاع الخاص للتفاعل مع أنشطة الإتحاد بما يخدم المصلحة العامة .. مثمناً اهتمام وزارة الشباب والشركات المساهمة في دعم الإتحاد بما يحقق تنفيذ كافة الأنشطة.

عقب ذلك انطلقت منافسات البطولة حيث شهدت منافسات الجولة الأولى فوز اللاعبة نيفين الربيعي على رحيمة نور 5/1 وبذات النتيجة تغلبت رحيمة نور على أشواق الحيدري ومهاء التعزي على خلود الهيصمي وصفاء العبالي على سكينة الذبحاني ووديعة عبد الباقي على إشراق السياني.

كما فازت اللاعبة هند الحضري على منافستها آلاء المطري 5/1 وبنفس النتيجة تغلبت إيمان الغرساني على ندى الكامل وعائشة باحكيم على منى العمار، في حين تعادلت اللاعبة نسيم المطري مع غدير الخوجة واخلاص طه مع سمية الحسيبي.

حضر التدشين أمين عام إتحاد الشطرنج رويدا عثمان ومدير عام شركة الكول خالد الخالد وأعضاء الإتحاد اليمني الرياضي للشركات أحمد الظامري و منصور الرداعي ورامي بامشموس.

سبأ
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