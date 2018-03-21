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مجلس وكلاء وزارة التربية يناقش الترتيبات النهائية لفعاليات الذكرى الثالثة للعدوان
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 ناقش مجلس وكلاء وزارة التربية والتعليم في اجتماعه اليوم برئاسة نائب الوزير الدكتور عبدالله الحامدي الترتيبات النهائية لفعاليات الذكرى الثالثة للعدوان على اليمن.

وفي الاجتماع استعرض مستشار الوزارة رئيس اللجنة التحضيرية للفعاليات عبدالله النعمي الاعمال والترتيبات المنجزة لتلك الفعاليات التي تستمر على مدى اسبوع والمتضمنة ( معرضي صور " تشكيلي ، فوتوغرافي " فيلم وثائقي، كتاب ) بالإضافة الى العديد من الانشطة الثقافية والتي تجسد في مجملها حجم الدمار والأضرار التي لحقت بقطاع التعليم جراء استمرار العدوان واستهدافه المباشر للمنشآت التعليمية.


وفي الاجتماع اكد نائب الوزير أهمية أن تعكس تلك الفعاليات حجم الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم جراء استمرار العدوان واستهدافه المباشر للمنشآت التعليمية .

سبأ
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