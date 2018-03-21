محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القطاع الصحي بذمار ينظم ندوة حول ثلاث سنوات من الصمود والتحدي ذمار - سبأ:

نظم القطاع الصحي بمحافظة ذمار اليوم ندوة بعنوان ثلاث سنوات من الصمود والتحدي.



وفي الندوة التي حضرها وكيلا المحافظة محمود الجبين ومحسن هارون، اشار امين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شائف العنسي الى الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان خلال ثلاث سنوات، مع استمرار الصمود والتضحية في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة وسيادة الوطن .



ولفت الى ان الاموال الطائلة التي انفقها النظام السعودي لتدمير المدارس والمستشفيات والطرق وقتل الابرياء في اليمن كانت كفيلة بتطوير عدد من البلدان العربية بدلا من اضعافها وتدميرها .



واكد امين عام محلي ذمار اهمية التعبئة العامة ورفد المؤسسة العسكرية بالمقاتلين لمواصلة الصمود ودحر الغزاة والمحتلين وتحرير كل شبر في اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.



تخلل الندوة عدد من الكلمات اكدت في مجملها على ضرورة التلاحم والصمود والثبات ودعم الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .



حضر الندوة مدير امن المحافظة العميد علي الحربي ورئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال الشامي وعدد من قيادات القطاع الصحي .

سبأ [21/مارس/2018]سبأ