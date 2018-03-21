ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 04:34:19م
الرئيس الصماد يلتقي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن انطونيا كالفوبويرتا.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
وزير الثقافة يكرّم المنشد الثائر عيسى الليث وعدد من شعراء الزامل
مناقشة جوانب التنسيق بين الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية والأمم المتحدة
تدشين بطولة الشطرنج الثانية للموظفات بصنعاء
مجلس وكلاء وزارة التربية يناقش الترتيبات النهائية لفعاليات الذكرى الثالثة للعدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
القطاع الصحي بذمار ينظم ندوة حول ثلاث سنوات من الصمود والتحدي
[21/مارس/2018]
ذمار - سبأ:
 نظم القطاع الصحي بمحافظة ذمار اليوم ندوة بعنوان ثلاث سنوات من الصمود والتحدي.

وفي الندوة التي حضرها وكيلا المحافظة محمود الجبين ومحسن هارون، اشار امين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شائف العنسي الى الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان خلال ثلاث سنوات، مع استمرار الصمود والتضحية في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة وسيادة الوطن .

ولفت الى ان الاموال الطائلة التي انفقها النظام السعودي لتدمير المدارس والمستشفيات والطرق وقتل الابرياء في اليمن كانت كفيلة بتطوير عدد من البلدان العربية بدلا من اضعافها وتدميرها .

واكد امين عام محلي ذمار اهمية التعبئة العامة ورفد المؤسسة العسكرية بالمقاتلين لمواصلة الصمود ودحر الغزاة والمحتلين وتحرير كل شبر في اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.

تخلل الندوة عدد من الكلمات اكدت في مجملها على ضرورة التلاحم والصمود والثبات ودعم الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .

حضر الندوة مدير امن المحافظة العميد علي الحربي ورئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال الشامي وعدد من قيادات القطاع الصحي .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الثقافة يكرّم المنشد الثائر عيسى الليث وعدد من شعراء الزامل
مناقشة جوانب التنسيق بين الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية والأمم المتحدة
الرئيس الصماد يلتقي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
مجلس وكلاء وزارة التربية يناقش الترتيبات النهائية لفعاليات الذكرى الثالثة للعدوان
وزير الخارجية يلتقي مبعوث وزير خارجية مملكة السويد
أمين العاصمة يناقش دور مكتب الأوقاف والإرشاد في أحياء الذكرى الـ 3 من الصمود 
اختتام الدورة العسكرية الرابعة في مجال إدارة القوى البشرية  
مديرية الثورة بأمانة العاصمة تستعد لإحياء الذكرى الـ 3 للصمود
مركز الدراسات والبحوث اليمني يحيي يوم الشعر العالمي
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بالجوف

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على خميس بني سعد بالمحويت
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by