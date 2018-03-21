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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 04:34:19م
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وزير الخارجية يلتقي مبعوث وزير خارجية مملكة السويد
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد إلى اليمن السفير بيتر سمنبي.

وفي اللقاء استعرض وزير الخارجية تطورات سير العملية السياسية في اليمن.. مشيرا إلى تأكيدات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في العديد من المناسبات على مد يد السلام العادل والبدء في مفاوضات حقيقية، لإنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل وبما يؤدي إلى تسوية سياسية تساهم في عودة الاستقرار في اليمن والمنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وتطرق إلى ممارسات العدوان تجاه اليمن أرضاً وإنساناً وما ارتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني ترقى إلى حد الإبادة الجماعية.. موضحاً بأن الكارثة الإنسانية في اليمن ليست بسبب شحه الموارد وإنما جراء العدوان من خلال التدمير الممنهج لجميع مقدرات الشعب اليمني الاقتصادية واستمرار الحصار بما في ذلك إغلاق مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.

وأكد تقديم حكومة الإنقاذ كافة التسهيلات لضمان استمرار وصول الموظفين الدوليين والمحليين العاملين في المجال الإنساني إلى جميع المناطق الواقعة تحت سلطاتها، وتسهيل وصول المساعدات إلى من يستحقها.. لافتا إلى أهمية السماح بوصول الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية والإقليمية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في اليمن.

فيما أوضح المبعوث السويدي، بأن بلاده تولي أهمية كبرى للوضع الإنساني في اليمن وتساهم من خلال عضويتها في مجلس الأمن بالدفع نحو الحل السياسي السلمي.

وأشار إلى السويد تقوم بالتعاون مع الحكومة السويسرية والأمم المتحدة لعقد مؤتمر مانحين لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور، وذلك في 3 إبريل 2018م بمدينة جنيف السويسرية.

سبأ
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