أمين العاصمة يناقش دور مكتب الأوقاف والإرشاد في أحياء الذكرى الـ 3 من الصمود [21/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بأمانة العاصمة صنعاء برئاسة أمين العاصمة حمود محمد عُباد المواضيع المتعلقة بدور الخطباء والمرشدات في الحشد للمشاركة بأحياء ذكرى مرور ثلاث أعوام من الصمود في وجه العدوان والحصار على اليمن.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الأمانة لقطاع تنمية الموارد مازن نعمان والوكيلان المساعدان لأمانة العاصمة ووزارة الأوقاف هاشم الوزير وإسماعيل ضيف الله وضم قيادة ومدراء مكتب الأوقاف ... شدد أمين العاصمة عباد على أهمية اضطلاع الخطباء والمرشدات بمسؤوليتهم الدينية خاصة في ظل استمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم على اليمن .



وقال أمين العاصمة " يجب أن يضطلع الخطباء بالموجهات الارشادية العامة للدولة ,وتحمل مسؤوليتهم الدينية في دفع الناس والمواطنين للاحتشاد للفعالية الكبرى التي ستقام يوم الاثنين الـ 26 من مارس الجاري ".



من جانبه أكد مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة إبراهيم الخطيب جاهزية خطباء المساجد والمرشدات في توجيه المواطنين وتوعيتهم بأهمية الاحتشاد لأرسال رسالة للعالم بثبات وصمود الشعب اليمني وسقوط كل مخططات التدمير الذي انتهجها العدوان ومرتزقته منذ ثلاثة أعوام.

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