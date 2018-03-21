اختتام الدورة العسكرية الرابعة في مجال إدارة القوى البشرية [21/مارس/2018] صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات الدورة التدريبية الرابعة في مجال إدارة القوى البشرية والتي نظمتها دائرة شئون الافراد ومدرسة الشئون الإدارية والمالية لكوكبة من العاملين في مجال القوى البشرية من مختلف وحدات القوات المسلحة.

وفي حفل الاختتام الذي حضره مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي ونائب مدير دائرة شئون الافراد العميد فايز الهزمي القى رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن محمد المقداد كلمة أشار فيها الى ان تنظيم وعقد هذه الدورات التدريبية في مختلف الجوانب التخصصية العسكرية تعد فرصة لإكساب المشاركين الخبرات والمعارف المطلوبة وايصال رسالة للمقاتلين بان القيادة تراعي وتهتم بحقوقهم تتابعها رغم الظروف العصيبة.

وأوضح ان الجوانب الإدارية هامة جدا ولابد من معالجة أوجه القصور والاختلالات المتراكمة في مختلف الجوانب الإدارية للقوات المسلحة وبحيث يتم الالتزام والعمل وفقا للوائح والقوانين والأنظمة والتقيد بالاختصاصات والصلاحيات.

وشدد اللواء المقداد على ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية والمعنوية والحفاظ على العهد وان يعمل الجميع بإخلاص وصدق وتحقيق التكامل في العمل.

وحث المشاركين على ضرورة تجسيم المفاهيم والمعارف التي تلقوها خلال الدورة وعكسها في الواقع العملي للقوات المسلحة وبما ينعكس إيجابا في الارتقاء بالعمل الإداري وتجاوز الاختلالات الحاصلة والمتراكمة.

وعبر رئيس هيئة العمليات في ختام كلمته عن شكر وتقدير قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لكل من اعد واسهم في إنجاح هذه الدورة التخصصية.

كما القى مدير مدرسة الشئون المالية والإدارية العقيد احمد الرعيني كلمة استعرض فيها ما تلقاه المشاركون في الدورة والذين تم تزويدهم بخبرات ومعارف حول سجلات العمل الإداري والدورة المستندية وممارسة العمل الإداري وفقا للوائح والقوانين وكيفية إدارة وتنظيم العمل في مجال القوى البشرية ومختلف الجوانب الادارية.

وأوضح ان الدورة كانت مهمة فيما تناولته من مفاهيم تعزز المحافظة على حقوق الفرد التي كفلها قانون الخدمة في القوات المسلحة باعتبار العمل الإداري أساس أي إدارة ناجحة.

وعبر الرعيني عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على اهتمامها ورعايتها لهذه الدورات التخصصية المثمرة.

فيما القيت كلمة باسم المشاركين في الدورة اكدت اهمية ان يعمل الجميع بكل عزيمة وإرادة من اجل عكس وترجمة كل ماطرح خلال الدورة في الواقع العملي للقوات المسلحة وان يعمل الجميع بكل إرادة وعزيمة من أجل تطوير العمل الإداري باساليب علمية وإدارية وقانونية ناجحة.

تخلل الحفل قصيدة شعرية نالت استحسان الحاضرين.

حضر الحفل نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي غالب الحرازي.

سبأ