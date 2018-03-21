ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 04:34:19م
الرئيس الصماد يلتقي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن انطونيا كالفوبويرتا.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
وزير الثقافة يكرّم المنشد الثائر عيسى الليث وعدد من شعراء الزامل
مناقشة جوانب التنسيق بين الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية والأمم المتحدة
تدشين بطولة الشطرنج الثانية للموظفات بصنعاء
مجلس وكلاء وزارة التربية يناقش الترتيبات النهائية لفعاليات الذكرى الثالثة للعدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام الدورة العسكرية الرابعة في مجال إدارة القوى البشرية  
[21/مارس/2018] صنعاء - سبأ :
اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات الدورة التدريبية الرابعة في مجال إدارة القوى البشرية والتي نظمتها دائرة شئون الافراد ومدرسة الشئون الإدارية والمالية لكوكبة من العاملين في مجال القوى البشرية من مختلف وحدات القوات المسلحة.
وفي حفل الاختتام الذي حضره مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي ونائب مدير دائرة شئون الافراد العميد فايز الهزمي القى رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن محمد المقداد كلمة أشار فيها الى ان تنظيم وعقد هذه الدورات التدريبية في مختلف الجوانب التخصصية العسكرية تعد فرصة لإكساب المشاركين الخبرات والمعارف المطلوبة وايصال رسالة للمقاتلين بان القيادة تراعي وتهتم بحقوقهم تتابعها رغم الظروف العصيبة.
وأوضح ان الجوانب الإدارية هامة جدا ولابد من معالجة أوجه القصور والاختلالات المتراكمة في مختلف الجوانب الإدارية للقوات المسلحة وبحيث يتم الالتزام والعمل وفقا للوائح والقوانين والأنظمة والتقيد بالاختصاصات والصلاحيات.
وشدد اللواء المقداد على ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية والمعنوية والحفاظ على العهد وان يعمل الجميع بإخلاص وصدق وتحقيق التكامل في العمل.
وحث المشاركين على ضرورة تجسيم المفاهيم والمعارف التي تلقوها خلال الدورة وعكسها في الواقع العملي للقوات المسلحة وبما ينعكس إيجابا في الارتقاء بالعمل الإداري وتجاوز الاختلالات الحاصلة والمتراكمة.  
وعبر رئيس هيئة العمليات في ختام كلمته عن شكر وتقدير قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لكل من اعد واسهم في إنجاح هذه الدورة التخصصية.
كما القى مدير مدرسة الشئون المالية والإدارية العقيد احمد الرعيني كلمة   استعرض فيها ما تلقاه المشاركون في الدورة والذين تم تزويدهم بخبرات ومعارف حول سجلات العمل الإداري والدورة المستندية وممارسة العمل الإداري وفقا للوائح والقوانين وكيفية إدارة وتنظيم العمل في مجال القوى البشرية ومختلف الجوانب الادارية.
وأوضح ان الدورة كانت مهمة فيما تناولته من مفاهيم تعزز المحافظة على حقوق الفرد التي كفلها قانون الخدمة في القوات المسلحة باعتبار العمل الإداري أساس أي إدارة ناجحة.
وعبر الرعيني عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على اهتمامها ورعايتها لهذه الدورات التخصصية المثمرة.
 فيما القيت كلمة باسم المشاركين في الدورة اكدت اهمية ان يعمل الجميع بكل عزيمة وإرادة من اجل  عكس وترجمة كل ماطرح خلال الدورة في الواقع العملي للقوات المسلحة وان يعمل الجميع بكل إرادة وعزيمة من أجل تطوير العمل الإداري باساليب علمية وإدارية وقانونية ناجحة.
تخلل الحفل قصيدة شعرية نالت استحسان الحاضرين.
 حضر الحفل نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي غالب الحرازي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الثقافة يكرّم المنشد الثائر عيسى الليث وعدد من شعراء الزامل
مناقشة جوانب التنسيق بين الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية والأمم المتحدة
الرئيس الصماد يلتقي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
مجلس وكلاء وزارة التربية يناقش الترتيبات النهائية لفعاليات الذكرى الثالثة للعدوان
القطاع الصحي بذمار ينظم ندوة حول ثلاث سنوات من الصمود والتحدي
وزير الخارجية يلتقي مبعوث وزير خارجية مملكة السويد
أمين العاصمة يناقش دور مكتب الأوقاف والإرشاد في أحياء الذكرى الـ 3 من الصمود 
مديرية الثورة بأمانة العاصمة تستعد لإحياء الذكرى الـ 3 للصمود
مركز الدراسات والبحوث اليمني يحيي يوم الشعر العالمي
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بالجوف

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
وقفة طلابية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف صعدة ونجران بعشر غارات
[20/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على خميس بني سعد بالمحويت
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by