مديرية الثورة بأمانة العاصمة تستعد لإحياء الذكرى الـ 3 للصمود [21/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء موسع بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم برئاسة وكيل الأمانة لقطاع الوحدات الإدارية علي القفري، نشاط ومهام لجان الحشد والتحضيرات الجارية للمشاركة بأحياء ذكرى مرور ثلاث أعوام من الصمود في وجه العدوان.



وفي اللقاء أكد القفري، على أهمية تظافر الجهود والحشد للمشاركة في فعالية يوم الأثنين القام 26 مارس لمرور ثلاث أعوام على الصمود في مواجهة العدوان. لافتاً إلى أهمية الحشد وحث المواطنين والقطاعات والمكاتب والجهات والمشائخ ووجهاء وعقال وأبناء مديرية الثورة على الخروج والمشاركة.



فيما قال خالد المداني، في كلمة له " إن العالم يراهن على أن خروج الشعب اليمني يوم الـ 26 من مارس وتدفق الحشود الجماهيرية للمشاركة من كل المحافظات كموقف حاسم وفاصل تجاه دول التحالف الذين فشلوا في تركيع الشعب اليمني وفرض وصايتهم عليه من خلال الحصار والعدوان الغاشم " .



من جانبه أكد مدير مديرية الثورة محمد الدرواني، على مضاعفة الجهود والعمل وفق الآلية المحددة من اللجنة التنفيذية للحشد لإحياء ذكرى الصمود ومواجهة العدوان .. مشيراً إلى جاهزية مديرية الثورة بمختلف أحيائها وحاراتها وسكانها للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الهام .



حضر اللقاء أمين عام المجلس المحلي بمديرية الثورة واعضاء الهيئة الادارية والمجلس المحلي، ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.

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