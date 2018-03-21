مركز الدراسات والبحوث اليمني يحيي يوم الشعر العالمي [21/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

أحيا مركز الدراسات والبحوث اليمني يوم الشعر العالمي اليوم بصنعاء من خلال صباحية لعدد من الشعراء والشاعرات من أجيال يمنية مختلفة.



وفي مفتتح الصباحية، التي حضرتها نائب وزير الثقافة أمين عام اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين هدى أبلان؛ القى شاعر اليمن الكبير رئيس المركز الدكتور عبدالعزيز المقالح كلمة أكد فيها أهمية الشعر ودوره في الحياة ومكانته في الأدب وتاريخ الشعوب.



وألقى عدد من الشعراء والشاعرات عدداً من القصائد المختارة التي عبرت عن مستوى التنوع والتعدد في علاقة الأجيال الشعرية اليمنية بالشعر .



كما عكست النصوص المُلقاة عظمة الشعر والشاعر إذ مازالا يتوهجان في هذا البلد على الرغم من معاناة الحرب والحصار.



وعبر الشعراء والشاعرات عن خصوصية تميزهم في التدفق الصادق لقصائدهم في تعبيرها عن موضوعاتهم وتصويرها لما يريدون البوح به.



عطرت القصائد الملقاء أجواء الحضور ومنحت صباحهم لونا بهيجاً ببهاء الشعر وجمال القصيدة.

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