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وزيرة حقوق الإنسان تلتقي المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد 
[21/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
التقت وزيرة حقوق الإنسان  علياء فيصل عبداللطيف اليوم المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد إلى صنعاء هانس بيتر سبمتاباي. 
 
وفي اللقاء رحبت الوزيرة علياء بمبعوث وزير الخارجية السويدي .. معبرةً عن سعادتها بهذه الزيارة والتي تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار الجائر. 
 
وقدمت عرض شامل للأوضاع الإنسانية التي يمر بها ملايين اليمنيين .. مستعرضة بهذا الخصوص الإحصائيات التي رفعتها وزارة حقوق الإنسان عن أعداد ضحايا العدوان الذين سقطوا بشكل مباشر وغير مباشر بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية جراء  العدوان والحصار وإغلاق الموانئ والمطارات.
 
وتطرقت وزيرة حقوق الإنسان إلى موقف الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عن ما يجري في اليمن و التقاعس الكبير تجاه ما يتعرض له اليمنيون .

وطالبت ببذل المزيد من الجهود لوقف الحرب ورفع الحصار من خلال ممارسة الدول الأوروبية الضغط على دول تحالف العدوان .. مبينة أن عدد من الدول الأوروبية ما تزال تزود السعودية بمختلف أنواع الأسلحة التي تقتل اليمنيين.
 
من جانبه عبر المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد 
عن سعادته بزيارة اليمن والإطلاع على طبيعة الأوضاع التي يمر بها والتباحث مع المعنيين في اليمن حول تعزيز ودعم الجانب الإنساني والتخفيف من المعاناة اليمنيين.
 
 وأكد أهمية دور وزارة حقوق الإنسان في بذل الجهود بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحسين أوضاع السجون.

وأشار بيتر سبمتاباي إلى الجهود التي تبذلها مملكة السويد لدعم الجهود الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب اليمني. 

 وتطرق اللقاء الى الجوانب المتصلة بمؤتمر المانحين الذي سيعقد خلال الأسابيع القادمة والذي سيكون لمملكة السويد حضورا فيه.
سبأ
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