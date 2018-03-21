منظمة منى تكرم كوكبة من الأمهات بمناسبة عيد الأم [21/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

أقيم بصنعاءاليوم حفل تكريمي كوكبة من الأمهات، نظمته منظمة يمن للإغاثة الإنسانية والتنمية " منى " بالتعاون مع شركتي يمن موبايل وكاترينا بمناسبة عيد الأم 21 مارس 2018م.



وفي الحفل أشارت المدير التنفيذي للمنظمة أسماء طاهر إلى أن الإحتفال بعيد الأم والذي تقيمه المنظمة للعام الثالث على التوالي يأتي في إطار أنشطتها وإسهاماتها الاجتماعية والإنسانية وإيماناً منها باستحقاق كل أم يمنية بالتكريم والشكر.



وأوضحت أن الأم اليمنية تقدم وما تزال أنموذجا مثاليا للمرأة الشجاعة في الصبر والصمود هلال الفترة الماضية .. مبينة أن المنظمة نفذت مشاريع في مجال الحماية والتعليم، واستهدفت أكثر من 40 ألف أسرة بمعونات غذائية وطبية وتعليمية بما فيها الأسر النازحة والمتضررة وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.



واستعرضت طاهر جهود منظمة منى منذ إنشائها بتنفيذ 180 مشروعا في أكثر من 12 محافظة يمنية رغم الصعوبات وشحة الإمكانيات واستطاعت الوصول إلى أكثر الأسر احتياجا ونفذت مشاريع في مجال الأمن الغذائي والصحي والتعليمي.



فيما أشار مدير الترويج الإلكتروني في يمن موبايل عبدالواحد سلمان إلى اهتمام الشركة ودعمها للجوانب الاجتماعية والإنسانية بما في ذلك الإحتفال بعيد الأم الذي تمثل الدرة المكنونة .



ولفت إلى أن يمن موبايل اهتمت بعيد الأم وسعت إلى تكريمها في عيدها لما شكلته من نموذج مضيئ للأم المثالية، كما قدمت دعم للمجتمع بكافة فئاته من الأطفال والنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وسجلت حضورا في كافة المناسبات.



تخلل الحفل الذي جرى خلاله تكريم كوكبة من الأمهات بالشهادات والهدايا، أناشيد وفقرات فنية لفرقة مواهب وقصيدة عن الأم للشاعر محمد الخالدي واسكتش لفرقة دلال البعداني .

سبأ