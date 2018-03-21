محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم عدد من الأمهات بمناسبة عيد الأم 21 مارس صنعاء - سبأ :

كرمت منظمة يمن للإغاثة الإنسانية والتنمية " منى " عدد من الأمهات بمناسبة عيد الأم 21 مارس .





وفي الحفل الذي نظم بالتعاون مع شركتي يمن موبايل وكاترينا أشارت المدير التنفيذي للمنظمة أسماء طاهر إلى أن الاحتفال الذي تقيمه المنظمة للعام الثالث يأتي في إطار أنشطتها وإسهاماتها الاجتماعية والإنسانية وإيماناً منها باستحقاق كل أم يمنية التكريم والشكر.



وأوضحت أن الأم اليمنية نموذجا مثاليا للمرأة الشجاعة في الصبر والصمود على مدى ثلاث سنوات من العدوان الأمريكي السعودي ,مشيرة الى أن المنظمة نفذت 180 مشروعا في أكثر من 12 محافظة تضمن معونات غذائية وطبية وتعليمية لأكثر من 40 ألف أسرة بما فيها الأسر النازحة والمتضررة وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.



فيما أشار مدير الترويج الإلكتروني في يمن موبايل عبدالواحد سلمان إلى اهتمام الشركة ودعمها للجوانب الاجتماعية والإنسانية ومنها الاحتفال بتكريم الأم تقديرا وعرفانا بدورها الكبير في تربية النشئ وكونها نموجا مضيئا ودرة مكنونة لافتا الى أن الشركة قدمت دعم للمجتمع بكافة فئاته .من الأطفال والنساء والشباب وذوي الاحتياجات.



تخلل الحفل الذي جرى خلاله تكريم م الأمهات بالشهادات والهدايا، أناشيد وفقرات فنية لفرقة مواهب وقصيدة عن الأم للشاعر محمد الخالدي عبرت في مجملها عن هذه المناسبة

سبأ [21/مارس/2018]سبأ