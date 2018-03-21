[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
تنفذ إدارة بحوث التنمية والتدريب بأمانة العاصمة الشهر القادم برنامجا تدريبيا للجان الحصر والتقييم للأضرار الناتجة عن العدوان بالأمانة.
وأوضح مدير عام إدارة بحوث التنمية والتدريب عبد الرحمن المعلمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن البرنامج الذي يتضمن عدد من الدورات التدريبية بتمويل من صندوق تنمية المهارات يستهدف 25 من المهندسين والفنيين في قطاع المشاريع والأشغال .
وأشار إلى أن المشاركين سيتلقون معلومات ومعارف بكيفية تنفيذ عمليات الحصر والتقييم للأضرار التي خلفها العدوان السعودي للمنشآت الخدمية في مختلف القطاعات.
سبأ