[21/مارس/2018]
المحويت - سبأ :
ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة المحويت ضم ممثلا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطة المحلية بمديرية حفاش الإجراءات المتعلقة بحصر النازحين والمتضررين من العدوان الأمريكي السعودي وحصاره الجائر .
وفي الاجتماع أكد ممثلا الصليب الأحمر فارس البشاري وفيصل الحزمي الحرص على الإسراع في عملية المسح للفئات الاشد فقرا والنازحين و تقديم المساعدات الغذائية لهم في ظل هذه الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان حصاره علی اليمن وشعبه .
فيما أشاد مدير عام المديرية زيد الشامي بدور وجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أغاثه المحتاجين وتقديم العون والمساعدات الضرورية للأسر الفقيرة لمواجهة التحديات الراهنة ,مؤكد استعداد السلطة المحلية بالمديرية لتذليل لصعوبات ومساعدة اللجنة لتنفيذ أنشطتها الإنسانية بالمديرية .
سبأ