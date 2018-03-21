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مناقشة الترتيبات النهائية لفعاليات الذكری الثالثة من الصمود بالمحويت
[21/مارس/2018]
المحويت - سبأ :

ناقش لقاء موسع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر الترتيبات النهائية المتعلقة بفعاليات الذكری الثالثة من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي .


وأكد اللقاء الذي ضم وكلاء المحافظة والكتلة البرلمانية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوی الوطنية أهمية المشاركة في الفعاليات لإيصال رسائل الصمود والتحدي للعالم والمجتمع الدولي والمطالبة بإعادة النظر في مواقفهم إزاء مظلومية الشعب اليمني والجرائم التي يتعرض لها منذ ثلاثة أعوام .

وفي اللقاء الذي حضره مدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية و رؤساء الأحزاب والمنظمات أوضح المحافظ أن أحياء ذكری الصمود تعزز حالة الاصطفاف والصمود في خندق الدفاع عن امن واستقرار اليمن والتلاحم لمواجهة قوی العدوان ومرتزقتهم . .

وشدد محافظ المحافظة على أهمية المشاركة في الفعاليات الجماهيرية للذكری الثالثة من الصمود في وجه العدوان والتأكيد على الثبات الصمود في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان

وأكد أهمية دعم الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة و الكرامة ورفدها بالمال و الرجال حتى يتحقق النصر .

سبأ
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